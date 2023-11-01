3個盜竊集團「同時看中這間屋」　偷到變「清水房」連馬桶也搬走

撰文：中天新聞網
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重慶有7名嫌犯，分別來自3個竊盜集團，卻同時對某間正在銷售的別墅示範單位動起歪腦筋，先後把傢俱全部搬走，把豪華的「示範單位」變成如同廢墟般的「清水屋」。

今年8月，重慶警方接獲一名男子報警，稱自己管理的別墅示範單位遭遇宵小，傢俱全部不翼而飛，「示範單位」變成了「清水房」（點圖放大瀏覽）：

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警方隨機調閱附近監視器畫面，發現在今年6月到8月期間，有3個犯罪集團曾「光顧」示範單位，他們在深夜駕駛摩托車、廂型車抵達，接著在十幾分鐘後離開，形跡可疑。

承辦員警縮定車輛資訊，一路追蹤查到嫌疑車輛進入重慶潼南區某社區，調閱該社區電梯監視器畫面，發現有3名嫌犯陸續把餐桌椅、高爾夫球桿等物品，搬進電梯運送上樓。

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重慶市公安局北碚區分局員警說明「透過對監視器畫面的研判發現，有3個不同的團夥，都對這間示範單位進行竊盜，透過報案人的仔細辨認，這些東西就是示範單位內遺失的物品」。

經過鍥而不捨的追查，警方於今年9月先後在重慶北碚區、潼南區、九龍坡區3處，對3個竊盜集團實施逮捕，抓獲7名嫌犯。

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他們供稱因為去示範單位參觀的時候，發現無人看管，因此心生歹念，偷溜入內竊盜，偷盜來的贓物一部分自用，一部分則放在網路上拍賣獲利。

目前，7名嫌犯均已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

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