雲南醫院砍人引爆恐慌　武警校前維安　家長持鐵鏟「武器」接小孩

雲南省昭通市鎮雄縣城南醫院本月 7 日上午發生一宗報復性砍人事件，嫌犯持刀攻擊多名民眾，造成 2 人死亡、 21 人受傷悲劇。兇嫌在犯案後不久被逮捕，當地媒體報道，涉嫌行兇的男子剛刑滿出獄，疑似是對社會不滿，才會報復性地隨機殺人。



案件發生後，引起當地民眾不小的恐慌，許多商店臨時停止營業，許多民眾躲在家裡不敢出門。當地政府也派遣武警前往學校進行維安工作，也有畫面拍攝到不安的家長手持防身器材接送小孩放學。

內媒《南風窗》報道，在城南醫院持刀砍人的嫌犯於逃亡約 6 小時候遭到當地警方與特警的逮捕，當地警方發布通報稱，目前詳細的案件經過正在進一步偵辦當中，仍有許多傷者尚未脫離險境，還在醫院進行搶救。

報道指出，嫌疑人在犯案後逃離事發的醫院，在消息傳開後引發當地民眾不小恐慌。位於鎮雄縣人民醫院後方的一家餐館老闆表示，在案件發生後接到商場管理人員的通知，要求他們暫停關門營業，當地路上的行人也迅速減少，民眾紛紛躲回家中。

報道稱，一直到當日晚間 6 點多，嫌疑人被捕的消息傳開後，民眾才慢慢放下戒心走出家中。在那之前，當地幾乎沒有行人在路上走，只剩汽車與機動車在路上行駛。

當地學校出於安全方面的原因，也在第一時間通知家長們，放學時務必親自到校接送學生。報道指出，鎮雄縣第一小學康養分校距離案件發生的醫院直線距離僅幾百公尺。一位家長表示，他在案發後接到學校的電話通知，要求下午放學時家長務必到學校親自接送，否則無法放學生回家。

該位家長指出，他在當日下午 5 點時抵達學校，發現校門口聚集大量的家長，其中大部分是父親。同時也有大量的政府人員、民兵以及持槍的武警站崗，協助維護校園的安全。

根據現場流出照片，有部分的家長甚至攜帶棍棒、鐵鏟等物品防身，避免自己或孩子遭到不明人士的攻擊。而另一位小孩就讀於潑機鎮第二小學的家長表示，雖然他孩子的學校距離城南醫院有 20 公里左右的路程，但擔心該名嫌犯逃亡至學校附近，許多家長也在下午放學時趕到學校接小孩放學。在嫌疑人被捕的消息傳出後，學校也通知8 日正常上學。