價值億元4棵金茶花於銀行離奇失蹤　雲南女企業家追討十多年無果

曾任雲南省亞太龍黃金實業公司董事長的李女士周三（8日）反映，十多年前，她價值上億元人民幣的黃金藝術品放在工商銀行石林支行後不翼而飛，這些年來她一直追討、索賠，但至今無任何結果。她表示，涉事的4棵金茶花是她一輩子的心血，現在卻這樣離奇失蹤，對此不能接受。法院回應表示已介入，正在努力推進中。



報道指，生於1956年的李女士在當地是名頗具知名度的女企業家，曾任雲南省亞太龍黃金實業公司董事長。2001年，公司從雲南省昆明市石林彜族自治縣的工商銀行石林支行租賃該行位於石林風景區門口的房屋，之後自費改建展廳，對外展出金茶花。可2005年，該行以房屋租賃合同糾紛為由提起訴訟。2007年，石林彜族自治縣人民法院強制執行，將4棵金茶花交給工行石林支行保管，但金茶花最終下落不明。

李女士透露，4棵金茶花中，最大的一棵曾在1999年昆明世界園藝博覽會上展出。她2001年找專業機構進行鑒定，確認4棵總價值上億。

2023年11月，工商銀行昆明分行法務部門相關負責人聯繫李女士，表示願意按評估價賠償。李女士遂提供相關的材料，可是後來又收到通知，稱銀行方面無法按評估價賠償。無奈之下，她在今年4月再次向法院起訴追討，但250餘萬元的訴訟費用讓她難以承擔，事件再陷僵局。

李女士的代理律師透露，當年法院的執行筆錄曾明確顯示4棵茶花在強制執行後交予工商銀行石林支行保管，還明確提到李女士出現後會交付給她，且李女士的物品由工行簽字驗收，下面還附上了驗收人和在場人的簽名。

黃金藝術品「金茶花」不翼而飛。（大皖新聞）

民眾在金茶花前合影。（大皖新聞）

他介紹，當年工行石林支行起訴的「開遠李某」是不存在的主體。這十多年來，李女士多次向工行石林支行和石林彜族自治縣人民法院追討這4棵金茶花，並多次起訴，但依舊未果。李女士本人的人生也出現巨變，公司無法繼續經營，導致昔日為知名企業家的她如今靠租房住，故根本無力負擔訴訟費，此前數次起訴也因此被迫撤訴。

針對李女士反映的問題，石林彜族自治縣人民法院工作人員周三回應稱，已經知曉此事，正在努力推進中，具體情況只能告知當事人，當事人如有需要，可以前往法院了解。