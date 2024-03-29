上海賊仔戴手套鞋套入室盜竊不留痕　竟因做漏此事被警鎖定拘捕？

上海有小偷為了不留痕跡，入屋盜竊時特意戴上手套、鞋套，以為萬無一失的他卻在案發12小時即被警方拘捕。原來，他盜竊時未有帶上口罩、頭套等，失主屋內的閉路電視鏡頭拍攝得一清二楚，警方立即鎖定嫌疑人並展開拘捕行動。



3月25日，居住於上海崇明橫沙島的王先生報警稱家中財物被盜。經確認，王先生家中被偷2瓶名酒、2條名煙、1隻名錶、還有一些貴重飾品、雪茄、茶葉以及3000餘元（人民幣，下同）現金等。

上海有小偷為了不留痕跡，入屋盜竊時特意戴上手套、鞋套，但未有帶上口罩、頭套等，失主屋內的閉路電視鏡頭拍攝得一清二楚。（上海崇明警方）

一番勘查後，警方發現盜賊非常謹慎，現場並沒有留下指紋、腳印等線索，門窗也沒有被撬動痕跡，幸王先生家中有安閉路電視。畫面顯示，盜賊於3月24日晚上11時許推門進入，當時手上戴有白手套，腳上有鞋套，臉部卻沒有任何遮擋，五官清晰可辨。

警方立即鎖定嫌疑人施某。閉路電視紀錄顯示，施某當晚留宿於賓館，大清早乘坐渡輪離開橫沙島前往市區。3月25日晚上10時許，警方在施某落腳處將其拘捕，所偷贓物一併查獲，手上更戴了盜竊得來的名錶。到案後，施某對入室盜竊的犯罪行為供認不諱。

王先生被偷走大量財物，共計8萬元。（上海崇明警方）

施某交代，早有盜竊想法的他於3月24日坐船到橫沙，想在島上逛逛順便偷點東西。當晚，施某特地戴上鞋套、手套，在農村地區尋找裝修比較豪華且沒有鎖門的農宅。王先生的住宅剛好符合該標準，施某輕易將沒有上鎖的大門推開，在搜尋一番後便將王先生家中的貴重物品打包偷走。

經評估，施某盜竊的財物共計8萬元。目前，施某已被崇明警方採取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。