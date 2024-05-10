山東父勇救落水母子溺亡　妻淚崩：他平時怕水　出於本能反應救人

來自山東青島的36歲男子王龍日前在淄博旅遊期間遇到一對不慎落水的母子，於是奮不顧身跳進河中。雖然最後成功救人，惟王龍卻因體力不支沉入水中，最終獻出了寶貴的生命，永遠離開了妻兒。



事後，當局追授王龍市級「見義勇為模範」、區級「見義勇為先進分子」，並向其親屬發放慰問金100萬元（人民幣．下同）等。王龍妻子表示，其實丈夫平時有點怕水，此番直接下河救人，可能是身為人父的他看到身邊的小朋友落水，出於一種本能的反應。



事發於5月3日下午，一名6歲男童不慎從淺水區落入深水區，其母雖然立即下水救人，但由於不懂水性，結果二人雙雙在水中掙扎。此時，王龍正在旁邊陪4歲的兒子玩耍，聽到呼救後，他毫不猶豫地跳入水中，岸邊落水男童的父親也立即下水救援，其妻子很快被救起。不過落水男童還在水中拼命掙扎，情況十分危急，看到情況的王龍奮力游去，並用雙手全力將男孩托起傳給他父親。最終，落水母子皆獲救，可王龍卻因體力不支淹沒於水中。

目擊者稱，當時大家十分焦急，一位退役軍人試圖潛入水中救王龍，可由於水中淤積了不少泥沙而不果。隨後，救援人員趕來將王龍救上岸， 雖經全力搶救，可惜他已經沒有了生命體徵，與妻兒天人永隔。

王龍的妻子毛女士稱，當時自己在餐廳等待丈夫和兒子回來吃飯，但始終不見兩個人過來，便去尋找，卻只見兒子，後者稱爸爸落水了，大家都在救他。當時毛女士看着河水覺得不深，心想應該沒事，結果一問才知道10多分鐘過去了，且河水最深的地方有4米，不詳預感頓時出現在心中。

毛女士表示，丈夫是一個性格開朗的陽光大男孩，平時就是一個熱心腸，喜歡樂於助人，同時也是一個負責任的好爸爸。她又透露，丈夫其實平時有點怕水，甚至連遊泳都不敢下去，沒想到這次竟然會直接下河救人。她認為原因可能是因為他身為人父，看到身邊的小朋友落水便想幫忙，是出於一種本能的反應。

毛女士與丈夫從事小生意、收入本就不穩，而現時家中的頂梁柱倒了，毛女士直言感覺天都塌了，且王龍的父母還在農村，平時主要靠他們兩口子來接濟，其中王母長期需要用藥，平均一個月要4000多元。

對此，各界紛紛伸出援手，其中獲救者家屬協助處理善後事宜，並給予了經濟補償，「他（王龍）是我們全家的恩人...... 是您給了我們第二次生命」。也有網友自發悼念王龍，送他最後一程。魂歸故里後，泰安市寧陽縣追授王龍「新時代寧陽楷模」榮譽稱號，向其親屬發放慰問金100萬元，並將撫養王龍孩子到18周歲，以及對王龍父母進行妥當照顧。