台50歲婦路上昏倒3次心跳暫停8分鐘　路過護士衝上前CPR奇蹟救回

台灣50歲謝姓婦人在新北市樹林區佳園路一段巷口昏倒，剛好有一名女護士經過，立即對她實施心肺復甦術（CPR），並通知警員和消防員到場護送至亞東醫院急救。



經醫生診治，謝婦在現場心跳已停止跳動約8分鐘，「是護士和警消人員合力從死神面前搶救回生命」！

家屬很感謝，希望找到這位天使護士。

護士救回一命後丟下一句「不客氣」便離開 點圖放大看看涉事影片截圖：

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5日謝姓婦人與母親相約在山佳火車站，上午11時許由住家徒步前往山佳火車站途中，因身體突然不適而走走停停，其間曾不支倒地二次又爬起，幸好及時避開行駛中的車輛。

但行走幾米後，謝婦再次倒臥路中，昏迷不起。此時剛好有一名女護士路過，立刻跑向謝婦即時施行心肺復甦術（CPR），並通知119。

樹林警分局山佳派出所警員在執行巡邏勤務時，接獲119轉報，立即馳赴現場與女護士及消防救護人員合力救回生命。

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謝婦送往亞東醫院急救，醫生診治後表示，謝婦在現場心跳已經停止跳動約8分鐘，是護士和警消人員合力從死神面前搶救回生命。

不過熱心女護士當天幫忙完後只說聲「不客氣」就離開現場，並未留下聯絡方式，謝婦家屬表示很希望能找到這名護士，想當面向她道謝。

謝婦家屬也在事後特地到山佳派出所，頻頻向警員致謝，表示當時如果沒有路過的熱心女護士及警消人員及時搶救，一旦延誤，後果真不堪設想。

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山佳派出所所長王昱翔指出，本所接獲119轉報，在轄內樹林區佳園路一段巷口，有民眾倒在地上，同仁立即赴現場，與剛好路過的熱心女護士，及消防救護人員合力救回生命。

經了解謝姓婦人因身體突然不適，倒臥路中昏迷不起，剛好有一名路過護士見狀，立刻跑向謝姓婦人，即時施行心肺復甦術並通知警消到場。

王所長進一步指出，經醫生診治後表示，謝姓婦在現場，心跳已經停止跳動約8分鐘，是護士和警消人員合力從死神面前搶救回生命，謝姓婦人家屬於事後特地到山佳派出所向警員致謝，並表示當時如果沒有路過的熱心女護士，及警消人員及時搶救，一旦延誤後果將不堪設想。

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