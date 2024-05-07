用生命延續生命　台22歲男大生球場昏倒不治　捐器官助3患者重生

22歲的台灣政治大學一年級研究生日前打排球時無預警下胸口疼痛暈眩，最終不幸離世。然而他遺愛在人間，其家屬雖然悲痛，但仍決定捐出他的腎臟、肝臟等器官，讓至少3名病患重獲新生。捐贈手術當日，他的親友全部圍在加護病房床邊及走廊，場面感人。



Facebook專頁「器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心」日前分享一個器官捐贈案例，事主王韋翔正值青春年華，惟日前在政大球場打球時突然胸口疼痛，昏倒在地，被緊急送往醫院接受手術。然而，其病情遲遲不見好轉，因為缺氧時間過久，更出現腦幹功能逐漸消失、深度昏迷，以及低體溫和無法自主呼吸等問題。如此嚴重的狀況，醫師也向家屬說明，讓他們有心理準備。

王韋翔生前為政大研究生。（ETtoday）

據了解，王韋翔生前相當優秀，家庭非常幸福溫暖，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心形容他「才華洋溢、妙筆生花、活潑開朗、樂於助人、熱愛運動、喜歡音樂、關心地球環保」。在加護病房時，學校的師生們都到場給予關懷。雖然為孩子突然就這樣要離開而悲痛不已，但調適情緒，家屬突然提出了器官捐贈的想法，有着深厚宗教信仰的一家深知生命教育的重要性，因此決定遺愛人間。

到了告別的那天，加護病房的床邊甚至走廊上，都是前來送別王韋翔的人，甚至也醫護人員列隊和王韋翔道別，現場充滿「我愛你」、「謝謝你」、「對不起」等語，場面相當催淚。

醫護人員列隊和王韋翔道別。（FB@器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心）

最後，得益於王韋翔的器官，至少一名肝臟移植者，兩名腎臟移植者的生命得以延續。其中肝臟受贈者是一名70歲的婦人，她術後第三天便讓女兒帶來筆記本，希望抄佛經迴向給捐贈者與其家人，最後在醫護勸說下播放佛經、心中念經迴向。而兩腎臟受贈者分別是一名50多歲的男子及一名年輕母親。其中前者因苦於需要洗腎已離開職場將近10年，但術後第三周就可以重拾工作；後者則因自幼患有先天性免疫疾病而需要洗腎，令其母一直非常愧疚，其母事前更一再向醫護確認，「一位不認識的人怎麼會願意捐贈腎臟給我女兒？」

而看着王韋翔長大的昭慧法師，在器官捐贈手術後寫下「永懷器官捐贈、遺愛人間的陽光大男孩-王韋翔」，送上最真摯的祝福。王韋翔的妹妹也為哥哥選了一首歌曲「夜空中最亮的星」，認為他將以不同的方式繼續關愛著這個世界。