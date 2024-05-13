浙江警搗上門賣淫集團　拘312人最年輕僅14歲　涉案資金逾1200萬

近日，浙江紹興嵊州警方搗毀一個利用網絡平台介紹賣淫的跨省組織賣淫集團，拘捕312人，查證涉案非法獲利逾1200萬元（人民幣，下同）。

警方透露，本案中的失足女性低齡化，最年輕只有14周歲，不少人甚至是情侶關係。



去年11月，紹興嵊州警方通過網絡巡查發現，有人利用虛擬的名字和身份，透過「陌陌」「聯信」等即時通訊軟件發布招嫖信息。

有人利用虛擬的名字和身份，透過「陌陌」「聯信」等即時通訊軟件發布招嫖信息。（影片截圖）

嵊州市公安局食藥環知大隊大隊長陳健介紹，不法分子由2022年起，從東陽逐漸向周邊縣市發展，形成一個介紹賣淫、上門服務的集團。後來通過老鄉帶老鄉的方式，人數愈來愈多，形成一個賣淫產業鏈。

集團成員大部分由貴州興仁縣籍人員組成，以一個組織者帶一至兩名失足女性的模式，運送失足女性到杭州、紹興、金華等6個地區20個縣市展開上門賣淫服務，隱蔽性較強，流動性大，涉及嫖客人員眾多。

陳健介紹，集團成員的落腳點主要在浙江東陽市，但賣淫地點遍布東陽市的周邊縣市，包括紹興、杭州、金華、台州、麗水、衢州等6個地、市，每次賣淫收費500至800元不等。他們採取流竄作案，單計到嵊州上門服務就有50多人。

嵊州警方成立工作專班，梳理出以黃某、鄒某等人為首的犯罪集團。去年11月至今年3月，紹興警方派出18個行動小組，出動200餘名警力展開3次統一收網行動，共採取強制措施55人，拘捕賣淫女41人，其中未成年女性7人，拘捕嫖客216人，現場扣押涉案的車輛11輛，手機100餘部。

嵊州市公安局局長章曉東介紹，該案是一宗全省性的特大組織賣淫案件，目前全案已累計拘捕逾300名違法犯罪嫌疑人，對55人採取強制措施，搗毀50餘處犯罪窩點，查證涉案資金逾1200萬元，一舉搗毀一個流傳浙江省的6個地市，20個縣市區的貴州籍的涉黃團夥。

嵊州警方搗毀一個利用網絡平台介紹賣淫的跨省組織賣淫集團，拘捕312人。（影片截圖）

據悉，該集團通過招攬同鄉的聊手、車手、失足女性實施跨區域賣淫活動，他們會組成一個個小團隊，團隊內分工明確，各司其職，聊手通過網絡聊天軟件招攬嫖客，車手每晚接送失足女性到紹興嵊州、新昌、諸暨等地賓館、公寓上門提供賣淫服務，同時負責保護、望風，同時車手多數兼顧聊手職能。

嵊州市公安局食藥環知大隊民警尹元峰稱，在微信上談好價錢後，聊手會帶失足女性提供上門服務，一般選擇場所是在酒店、租房、車內。若嫖客滿意，就會完成一次性服務；若不滿意，聊手就會聯繫其他聊手，帶其他失足女性提供性服務。一旦交易成功，失足女性及聊手各取得一半嫖資。

警方透露，本案中的失足女性低齡化，41名被捕的失足女性中，其中7人為未成年人，最年輕只有14周歲，不少人甚至是情侶關係。

4月29日，本案為首的兩名犯罪嫌疑人黃某、鄒某因涉嫌組織賣淫罪，已被嵊州警方移送檢察院起訴。