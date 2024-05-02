男友外流性愛片　上海19歲網紅自暴自棄向粉絲賣56部AV：報復渣男

上海19歲直播女網紅麗麗（化名）與男友因自拍性愛影片並販售，於日前被警方逮捕。



麗麗告訴警方，男友把她的性愛影片傳給多名朋友觀看，她自暴自棄之下才會上網販售影片，並順便報復男友，讓大家知道男友是個渣男。

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麗麗外型亮麗，一年多前輟學，在酒吧認識了同樣輟學的男友小偉（化名），兩人很快在一起了。麗麗平常擔任直播網美，外型亮麗，擁有大量粉絲，但卻經常與小偉因為粉絲的問題吵架，兩人感情不太穩定。

2023年某一天，小偉跟麗麗又發生了激烈爭吵，一怒之下，他竟將兩人的性愛影片傳給多名朋友。

麗麗得知之後相當憤怒，但她沒有報警，而是將自己的性愛影片賣給了粉絲。根據警方統計，麗麗販賣的不雅影片總共有56部，平均長度約一分鐘，每部牟利在50元（人民幣，下同）左右，總金額超過2000元。

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警方進一步調查之後發現，小偉後來也得知了麗麗販賣性愛影片的事情，但也沒有阻止，還一起使用獲得的所得。

警方認為，兩人的行為都涉嫌構成製作販賣猥褻物品牟利罪。

麗麗告訴警方，男友將她的性愛影片賣給朋友之後，她難過又憤怒，但又無可奈何，所以自暴自棄，乾脆把性愛影片賣給粉絲賺錢。

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麗麗說，她知道這樣很蠢，但一方面她也想報復男友，想讓大家都知道男友是個渣男。

小偉則說，當他知道麗麗在網絡上販賣兩人的性愛影片後，一開始在言語上勸過幾次，但後面就不了了之了。

目前，犯罪嫌疑人小偉和麗麗因涉嫌製作販賣猥褻物品牟利罪被寶山警方依法採取取保候審的刑事強制措施。

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