長沙私人影院藏春色　供｢美女助教｣陪看解說　｢可親嘴摸胸外出｣

湖南一間私人影院近日遭人爆料，院內提供「美女助教」陪看解說電影，無底限陪侍的服務，引起外界關注。翻找某間影院的官方APP可以發現，價格和套餐內容五花八門，影院工作人員還透露，基礎服務之上還隨著價位提升升級玩法，服務的內容豐富多樣，「可親嘴、摸胸、外出」，「只有顧客想不到的，沒有他們做不到的。」



根據《網易》報道，湖南一間私人影院被爆提供「美女助教」服務，助教年約18、19歲，除了陪玩、看電影等項目，顧客還可以加價要求特殊服務，例如不同情境的觀影體驗，也可指定助教的服裝，電影院工作人員提到，顧客若購買3小時以上的服務，還能將美女助教帶出場，想做什麼事他們不會管，但電影院內只提供合法服務。

內媒《一品財經》則報道，這種開設類似項目的私人影院有很多，明為陪玩、看電影的項目，實為有償色情陪侍，價格從幾十元到上千元（人民幣，下同）不等。

報道援引長沙一間私人影院工作人員說法表示，具體的服務項目可以到店了解，電話不便溝通，300塊的助教和400塊的助教外貌身材不一樣，「時間不同，項目玩法也會升級，有特殊服務但沒那麼露骨。」

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根據私人影院的項目標價方案顯示，「甜心寶貝」、「初見傾心」、「玉軟花柔」、「深夜特惠」等吸引人的標題再配上一張青春貌美的女子照片，欄位再列出不同的價位和「助教」們的簡單個人介紹，供消費者選擇，看似春色無邊。

據了解，私人影院並非完全以「色情」作為號召，部分抖音上的影音博主曾拍過「探店」影片，影片中，年輕漂亮的女生穿著短裙迎客，和客人一起看電影，吃影院提供的免費水果和飲料，還可以選擇「蓋棉被純看片」，但不會有逾矩的行為出現。律師楊樂表示，這類以營利為目的的陪侍屬於違法行為，若是美女助教年齡未滿18歲，電影院負責人恐將面臨3年以上刑罰。