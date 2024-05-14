成都老婦Jeep遭劃花叫囂「市長是我兒」？傳警方護駕　真相係...

日前，網絡流傳多段影片指5月12日四川成都長融街一名年輕人因爲摸了一輛Jeep（吉普車），與車上羅姓老婦發生爭執，老婦要求年輕人賠償1萬元（人民幣，下同）並打了年輕人一巴掌，同時叫囂「我兒子是市長」，引發爭議。



雙方僵持不下，晚間大批警察趕到現場並控制了年輕人，事件引發當地群眾不滿聚集在現場圍堵警車和吉普車要求放人，現場估計聚集超過百人。成都警方5月13日發布通報闢謠稱，網傳羅女稱「兒子是市長」、「家屬是當官的」、「要求賠償一萬元」、「被現場放走」等信息，經查均不屬實，目前事件雙方已經和解。不過仍有不少網民質疑，「普通的劃車事故有必要出動這麼多警力？」



據成都成華公安5月13日發出通報，5月12日下午4時16分，41歲張姓男子酒後路過長融街時，觸摸敲打停靠在路邊的一輛黑色JEEP越野吉普車，65歲女車主羅某發現後，口頭制止，隨後張男繼續往前行走。羅女檢查車輛後發現車輛右後方擋泥板有劃痕，便立即駕車追上張男。

隨後張男繼續往前行走。羅女檢查車輛後發現車輛右後方擋泥板有划痕，便立即駕車至長融街與長融西三路路口追上張某某。羅女質問張男將其車輛划傷並要求其道歉，遭到張某某否認，兩人隨後發生口角、相互指責謾罵，進而發生抓扯。

警方接報後後到場，準備將張男、羅女帶回派出所進一步調查處理時，張男拒不配合、執意離開，民警依法進行口頭傳喚無效後，強制將其帶離現場。民警準備將羅女及其車輛一併帶回派出所時，因現場聚集大量圍觀群眾無法順利駕車離開。17時35分，民警駕駛警車將羅某帶回派出所。目前，張某某和羅某已協商達成諒解並簽訂《治安調解協議書》。

公安：羅女稱「兒子是市長」一事不實 兩名造謠者被拘留

據了解，事件在網絡掀起廣大關注。網民質疑的是，為什麼一件簡單的交通糾紛會出動這麼多警力，懷疑事件不單純。

成華公安強調，關於網傳羅女稱「兒子是市長」、「家屬是當官的」、「要求賠償一萬元」、「被現場放走」等信息，經查均不屬實。目前，公安機關已依法對造謠的兩男（25歲張姓男子及21歲饒姓男子）予以行政拘留。