山寨周杰倫代言山寨冰紅茶？　涉事公司稱非虛假宣傳準備起訴

遼寧瀋陽有消費者反映，近日購買一款名為「亮贏」的冰紅茶飲品，外包裝上印有酷似台灣歌手「周杰倫」的形象，並標注為「央視廣告品牌」，但仔細查看後，該飲品的代言人實際是原名為李非非的網紅「周口杰倫」。



該款亮贏牌冰紅茶外觀設計與康師傅冰紅茶相似，外包裝上印有「周口杰倫」的形象照。包裝顯示，該款冰紅茶飲品的生產公司為達利園飲品（遼寧）有限公司。

據介紹，該款冰紅茶飲品近日才在遼寧上市銷售，目前各大主流電商平台上並無相關產品售賣。5月9日下午，不少網民在「周口杰倫」直播間詢問是否有售賣冰紅茶，他則回應「冰紅茶（直播間）沒有。冰紅茶是搞推銷的」。「周口杰倫」因神似周杰倫在網上爆紅，目前其社交平台賬號粉絲量超過19萬。

《南方都市報》報道，該公司負責人介紹，公司有央視廣告播出證明，旗下多款產品的代言人均為網紅「周口杰倫」。「周口杰倫」亦證實確有代言該公司產品。

負責人表示，針對網民稱其公司疑似「山寨」達利園，公司經合法注冊，都有正常手續，相關產品並非虛假宣傳，正在與律師聯繫並準備起訴，「我們並非山寨，而是該款飲品的經銷商」。他指出，達利園飲品（遼寧）有限公司與達利園品牌並無任何關係，其註冊品牌商標為「亮贏」，也確實聘請網紅「周口杰倫」代言產品。

對於產品在央視廣告播出的質疑，公司負責人提供了相關證明資料，其中一份央視廣告播出證明顯示，「（合作商）蓋州市信通飲品製造廠的亮贏品牌廣告，於2023年6、7月在CCTV7、CCTV17榮譽播出」。

達利園品牌所屬公司達利食品相關負責人稱，「亮贏」冰紅茶並非其公司生產的產品，目前公司相關部門已經啟動打假工作。

公開資料顯示，達利園母公司達利食品旗下擁有多個知名休閒零食品牌。達利食品於1989年在福建泉州創立，2015年11月20日在港交所上市，2023年8月24日退市。至於生產「亮贏」冰紅的達利園飲品（遼寧）有限公司，則成立於2022年8月9日，經營範圍為食品銷售、酒類經營、食品互聯網銷售、銷售代理等。

值得一提的是，今年4月，達利園飲品（遼寧）有限公司卷入一宗侵害商標權糾紛案。

對於達利園飲品（遼寧）有限公司在外包裝設計上存在的侵權問題，廣東法制盛邦律師事務所律師汪冰洋分析稱，經營者將達利集團的註冊商標作為企業名稱中的字號使用，誤導公眾的行為，將可能構成不正當競爭行為。依據《反不正當競爭法》的相關規定，相關經營者除應承擔相應的侵權民事責任外，還可能受到罰款、吊銷營業執照等行政處罰。