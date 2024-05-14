叔生前咒「永世不得翻身」　侄掘墳丟棺材板落河：怕刻有自己名字

四川廣安發生荒唐事件，一名男子挖掘親叔叔的墳墓，並將棺材底板取出棄置河中，因對方生前揚言要將他的名字刻在棺材底板上，咒他「永世不得翻身」。

事後，涉事男子被警方行政拘留15日、罰款1000元（人民幣，下同）。當地法院還判決他賠償叔叔親屬精神損失費、喪葬費等侵權損害賠償費用4萬多元。



一名男子挖掘親叔叔的墳墓，並將棺材底板取出棄置河中，因對方生前揚言要將他的名字刻在棺材底板上，咒他「永世不得翻身」。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，楊某甲農曆新年期間發現父親楊某乙的墓地有被人破壞的痕迹，於是向警方報案。經過調查，警方鎖定疑犯為楊某乙的侄子楊某丙。

事發前，楊某丙以為其叔叔遷墳為由，召集多人到叔叔墳前，指示眾人將棺材掘出、翻轉，將棺材底板取出後重新壘土覆蓋棺木。最後，他將叔叔的棺材底板帶走並棄置河中。

經調查核實，楊某丙與楊某乙生前曾多次發生爭吵，且雙方每次都爭吵到面紅耳赤。一次爭吵中，楊某乙在憤怒之下說出，自己死後要把楊某丙的名字刻在棺材底板上，讓其永世不得翻身。

楊某乙去世後，楊某丙對叔叔的話耿耿於懷，認為叔叔若真在棺材底板刻上他的名字，自己會倒霉，所以才做出挖掘墳墓的荒唐舉動。事後，楊某丙被警方依法行政拘留15日，併處1000元罰款。

事發後，楊某甲將楊某丙起訴至當地法院，要求其賠償喪葬費及精神損害撫慰金等。法院經審理認為，被告楊某丙惡意挖掘、破壞原告親屬的墳墓，顯然違背社會公序良俗，也嚴重違反國家法律法規，應予以強烈譴責，故依法判決楊某丙支付楊某甲精神損失費、喪葬費等侵權損害賠償費用合共47353.87元。