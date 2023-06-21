安徽村民曝母親墳墓被企業施工隊挖開　骨灰不翼而飛　官方調查

安徽馬鞍山近日有村民爆料，指其母親的墳墓被當地一企業在施工中挖掘，最後連骨灰也找不到，引發關注。周二（20日），馬鞍山市博望區人民政府發布情況通報，指公安機關已安排人員赴現場開展調查取證工作；鎮、村及時成立工作專班開展親屬安撫及相關工作，相關部門將根據調查情況依法依規嚴肅處理。



該村民提到，丹陽鎮一家名為馬鞍山海螺綠色建材的公司將其母親的墳墓挖開，導致連骨灰也找不到。從上述村民發布的多條片段可見，事發現場有機械設備施工，堆積大量泥土。在一段有警方工作人員在場的片段可見，家屬提到沒有收到任何通知。該村民又非常愧疚，「媽媽，我們無法面對您」。

對於內媒的查詢，馬鞍山海螺綠色建材公司辦公室相關負責人立即掛斷電話。丹陽鎮黨政辦工作人員則回應道，鎮政府已經介入，一直在處理當中，但不太清楚馬鞍山海螺綠色建材公司的具體施工內容。而事發地所轄丹陽派出所證實確有村民親屬墳墓被挖，據初步了解，涉事墳墓沒有墓碑，並長有許多雜草，應是施工方無意中挖到。

就事件，北京市康達（重慶）律師事務所高級合夥人邵磊表示，根據《最高人民法院關於確定民事侵權精神損害賠償責任若干問題的解釋》，死者的姓名、肖像、名譽、榮譽、隱私、遺體、遺骨等受到侵害，其近親屬向法院提起訴訟請求精神損害賠償的，法院應當依法予以支持。如果對方故意損害墳墓，則涉嫌違反《治安管理處罰法》，可處5日以上10日以下拘留；情節嚴重的，處10日以上15日以下拘留，可以並處1000元人民幣以下罰款。而如果是非故意過失行為，則構成侵犯死者的人格利益，造成近親屬的精神損害，屬於侵權行為，依法應當承擔修復、精神損害賠償等民事賠償責任。