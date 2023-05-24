山西10歲男童失聯20日身亡　知情人：遭生母繼父殺死埋入他人墳墓

虎毒尚不食子，但近日內地發生一起惡性殺子案，引發全網憤怒。

山西臨猗縣一名10歲男童失蹤逾20日，據今日警方通報，孩子雖被找到，但已確認死亡，而犯罪嫌疑人正是其生母和繼父。



5月4日，臨晉鎮居民謝某某向臨猗縣公安局報警，稱其10周歲的兒子張某某5月3日凌晨離家出走，請求臨猗縣公安局幫忙尋找。男童生母謝某某亦到公安局報警尋子。當地警方曾懸賞1萬元，尋找張某某下落。

在當地警方、男童家屬及社會有關方面進行了大量查找工作後，終於在事發後的20多天找到失蹤男童。臨猗縣公安局今日（24日）發通告表示，警方已於23日找到失蹤的孩子張某某，確認其不幸身亡。目前，犯罪嫌疑人謝某某、王某某已被臨猗縣公安局抓獲，案件正在進一步偵辦中。

據《新京報》報道，知情人透露，抓獲的2名嫌疑人中，謝某某系孩子生母，而王某某是男童繼父。謝某某與前夫生育2個兒子，離婚後小兒子，即死者張某某跟隨母親生活。謝某某好友透露，孩子失蹤時，謝某某告訴她，「娃偷錢，她打了幾下就在半夜跑了」。

而且嫌疑人二人曾在張某某失蹤後，在網絡哭喊「寶貝你在哪裡？」試圖掩蓋殺害孩子的真相。據知情人介紹，張某某屍體在當地陵園中被找到，是男童生母和繼父將孩子埋在他人墳墓中。

警方表示，案件正進一步偵辦中。