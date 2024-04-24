護士失誤致針頭遺男童體內5年　家長：針頭在頸部　手術風險太高

陜西省榆林市星元醫院出現一宗醫療事故，一名白姓男子的兒子於2018年12月底在該院接受手術，結果術後護士在更換頭部留置針時，家屬發現留置針頭導管斷裂，最後針頭留存男童體內長達5年多，至今仍未取出，甚至針頭一度到達男童的頸部區。白先生無奈稱，雖然孩子可獲安排做手術，但風險很大。目前，院方已承認醫療事故，但雙方未走司法程序。



2018年12月24日，白先生5個多月的孩子在星元醫院接受鼻淚管探通手術，當日回家後發現受感染，翌日開始輸液治療，並在星元醫院辦理了住院手續。可是28日，當護士給孩子更換留置針，將留置針拔出後，家屬發現針頭導管斷裂不翼而飛，尋遍病房都不見。隨後，孩子接受超音波檢查，顯示其左側顳部頭皮下有長約15mm的管狀回聲物，意味着針頭導管可能斷裂在頭部血管內。

孩子立即被轉送至西安市兒童醫院，並接受手術取異物，可是可能由於血液流動改變了存留位置，醫生發現留置針導管再次不見。事後，孩子先後輾轉西安兒童醫院、西安交大一附院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院等多地多家醫院，但一直未能如願找到異物並取出。就這樣，針頭導管一直留在孩子體內。

直到2023年，他們在北京兒童醫院找到了針頭在孩子脖子位置。當時醫院建議接受手術，但床位緊張下需要等1到3個月，在此期間還要固定觀察。另一方面，手術的風險也很大，容易影響面部神經，造成娃娃面癱等後果，加上已經嘗試過一次失敗的手術，孩子頭皮為此留下8厘米左右長的疤痕，白先生一家無法承受手術再次失敗的風險，因此選擇繼續觀察，在此期間繼續尋找權威機構進行手術。

目前，星元醫院已承認事件屬醫療事故，並在這幾年向白先生借出十幾萬元（人民幣．下同）。可白先生無奈表示，借費難度較大，如今年3月初他們已經在與醫院協商，多次溝通後，到4月23日才拿到年初檢查相關費用，「後續的手術費也不知道還要多少」。

孩子在醫院做檢查。（上游新聞）

而星元醫院副院長張鵬表示，事情一直沒有得到妥善處理，是因為家屬不願意走司法途徑解決，又強調經過醫調委處理或者走司法程序，法院判決賠付多少，醫院必會承擔。

白先生則表示，未走司法程序是因為事情沒有得到妥善處理，只希望在定期檢查時醫院可以配合。