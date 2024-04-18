安徽女感冒到醫院吊鹽水3小時後身亡　家屬質疑輸錯藥致悲劇

安徽蕪湖市日前發生一宗懷疑醫療失誤事件，一名31歲女子因感冒在當地一間醫院吊鹽水，結果卻在3小時後身亡。家屬質疑院方輸錯藥導致發生意外。目前，衛健部門已經介入調查處理。



據死者的弟弟宮先生稱，4月13日下午2時許，其姐姐因感冒前往位於蕪湖市鳩江區沈巷鎮的蕪湖鄭萬全醫院吊鹽水，可下午4時許，姐夫收到醫院來電，稱姐姐身體不適。隨後，家屬趕到醫院，院方稱正在搶救。到下午5時許，醫護稱患者已經死亡。

事發後，家屬多次就死因向醫方討說法，但是一直無果。據宮先生稱，家屬從姐姐的朋友處得知，下午輸液時，姐姐還在和朋友聊天，但下午2時38分後便再沒有再回覆。聊天記錄顯示，下午2時27分，宮女士還發了自己正在吊鹽水的影片給朋友，但10分鐘後沒有再回覆，「從這個時間到4點，我們就想知道發生了什麽」。

另一方面，據家屬提供的一份手寫門診病歷記錄顯示，患者因鼻塞、頭痛1天，喘2小時入院診治。手寫病史描述稱患者「近1月來反覆發作鼻塞頭痛……因長時間乏力，患者要求輸液人血白蛋白」，初步診斷為上呼吸道感染、哮喘急性發作。

手寫病歷記錄更記載，下午3時，患者突感胸悶，哮喘加重，立即實施搶救，氣管插管，心肺復蘇。

在有關部門的介入下，死者在16日進行屍檢，目前尚待出結果。宮先生稱，姐姐還年輕，有一個女兒8歲和一個剛過完1歲生日的兒子。他懷疑是醫院輸錯藥引發悲劇，希望追究院方的責任。

4月17日下午，蕪湖市鳩江區衛健委工作人員稱，衛健部門已經介入對此事的調查處理，目前正在等待屍檢結果。據天眼查app顯示，蕪湖鄭萬全醫院是民營醫院，有30年歷史，但曾因醫療損害責任糾紛被多次起訴。