杭州市區綠化帶竟有明朝古墓：和大學一墻之隔　學生4年都未發現

杭州市民張先生近日爆料指，他早前帶外甥在浙江科技大學校園外散步時，看見綠化帶竟然藏着一頗具規模的墓地。報道指，墓地和學校僅一墻之隔，但有學生待了4年都不知道。對此，屬地街道回應指，這是明朝時期的墳墓，該問題為歷史遺留問題。



張先生稱，上月，他帶外甥在留和路的綠化帶林蔭道散步，走到浙江科技大學校園外時發現了墓地。對此，他質疑城區道路綠化帶中何以會有墳，其又為何不遷去公墓。

報道指，墓地在學生活動中心旁的圍墻處，學校的圍墻在該處繞道，毗鄰墓地原本鏤空的圍墻柵欄也掛上假草坪遮擋，故不了解情況的人即使經過，也難以發現圍墻外的墓地。環境工程專業大四學生小王就表示，她在學校待了4年都不知道外面有墓地，馬上就畢業的她笑言，她一定會把這個消息傳遞下去，讓同學們知道；又指室友們聽到墓地消息都挺平靜的，沒什麽別扭的，「不是亂墳就行」。

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負責附近一帶綠化帶林蔭道的環境衛生的王大姐早就知道有墳，她透露，她見過清明及過年都有人來祭掃，而之所以不遷墳，是因為當地風俗，遷祖墳對後人來講是不好的。她又指，以往墳墓的門口是敞開的，經常有人進去大小便，衛生很差，直到園林綠化的師傅用樹枝木棍把門口擋住才改善。

至於屬地街道則曾向市民答覆道：「留和路施工時已在該墓地周圍立起圍欄，正常外圍目前是看不到墓地，該問題為歷史遺留問題（明朝時的墳墓，涉及30多戶翁姓家族），社區多次上門協調其家庭不同意遷移。」