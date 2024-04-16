墓地規格遠高於一般貴族墓　專家推測武王墩墓主為楚國考烈王

位於安徽省淮南市的武王墩墓地，現存主墓（一號墓）、墓園、車馬坑、陪葬墓、祭祀坑等重要遺跡。據央視周二（16日）報道，目前可以確認武王墩一號墓是楚王一級的最高等級大墓。考古專家推測，武王墩的墓主可能是楚國考烈王。



經考古調查、勘探確認，武王墩墓現保存有主墓（一號墓）、墓園、車馬坑、陪葬墓、祭祀坑等重要遺跡，整個墓園佔地2100餘畝。2020年至今，考古工作者重點對主墓（一號墓）進行了發掘，確認主墓（一號墓）為一座大型「甲」字形豎穴土坑墓。墓坑近正方形，邊長約50米，墓坑東側有長約42米的斜坡墓道。結合史書記載，以及其他楚墓研究成果，考古專家推測，武王墩的墓主可能是楚國考烈王。

史書記載，戰國末期，公元前241年，楚國國君考烈王將都城遷到現今的安徽壽縣，在當地，楚國歷經考烈王、幽王、哀王、負芻四代君王統治，直至被秦國消滅。當時哀王執政僅兩個多月就被負芻所殺，負芻後被秦軍俘虜。

學術界一般認為，位於壽縣的李三孤堆墓是楚幽王墓。據武王墩考古發掘項目考古一組組長介紹，李三孤堆的墓口只有約40多米，比整個武王墩一號墓，每一個邊長要少接近十米，整個墓葬規模其實還是要略小一些的。因此，他們推測屬於考烈王的可能性相對比較大一些，後續還是要等器物提取完，根據文字資料，以推斷具體的墓主人。

在武王墩墓此前被盜追回的77件文物中，一級文物包括一套漆木虎座鳥架鼓，一套阜平君銘文銅虎座、 一套銘文編磬；二級文物則包含了兩套編鐘，一套9件，另一套則為14件。追繳文物的等級和數量，反映該墓的規格遠高於一般楚國貴族墓。