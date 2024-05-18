網紅起鬨｢龍蝦隨便撿｣　兩三百人闖養殖場瘋搶　業者損失估萬斤

四川的一處稻蝦養殖基地近日出現失控場面，因為社群媒體的誤傳，竟湧入大批人潮來「撿」蝦，一個晚上蜂擁兩、三百人，路邊停滿了車，田間燈光閃爍。該養殖基地的業主表示，他和股東們到處喊，但根本阻止不了，報警處理，「撿」到的蝦子被倒回田裡，但更多人沒被攔下，被指帶走幾萬斤小龍蝦。



內媒《紅星新聞》報道，稻蝦養殖基地失控的場面讓姚洪龍很揪心，密密麻麻的蝦子在田邊被刨出來，很多人提著多個桶來，多的一晚上「撿」去十來桶，起碼上百斤。近幾天，姚洪龍和其他股東晚上都守在2000多畝的基地田邊開車巡邏。

據介紹，「稻蝦共作」屬於一種稻田種養結合的生態農業模式，即在稻田中養殖小龍蝦並種植水稻，在水稻種植期間，小龍蝦與水稻在稻田中互利共生。

5月16日凌晨3點過，依然還有人在養殖田裡「撿」龍蝦。(紅星新聞)

為什麼養殖基地的龍蝦被「哄撿」？姚洪龍表示，起因是社群媒體的誤傳，加上有網紅拍攝影片，宣稱「隨便撿」、「撿不完」，場面愈發不可收拾。

據了解，養殖基地旁的梓潼水庫正在擴容施工，把100多畝田的水放了，騰出來保障工程施工。而他們因為忙著栽秧、收地籠，沒時間撿拾遺留在田裡的龍蝦，結果陸續有人來「撿」，「隨便撿」、「撿不完」的消息在社群媒體發酵了，愈來愈多的人開始湧進來，甚至有人「撿」到了其他養殖田裡。

網紅一句龍蝦隨便撿，吸引群眾赴養殖場「撿便宜」。（紅星新聞）

河沙派出所所長鄒松樸說，警方已經加強在稻蝦基地巡邏、勸返，但前來「撿」龍蝦的人還是很多。

姚洪龍說，入春以來已經「捕大留小」賣了一部分蝦，因為栽秧放水移除了地籠，每畝田裡應該還有200斤左右的蝦，這些蝦都是養明年做種蝦育苗的。姚洪龍表示，凡是放了水的田，至少一半龍蝦被「撿」走，一畝田至少有上百斤龍蝦被「撿」走，「幾百畝算下來，就是幾萬斤，直接損失幾十萬」，讓他和所有股東都痛心不已。