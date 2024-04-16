「香港街市」抽水賀梁朝偉　推買龍蝦減$XX優惠　網民：好有睇頭

梁朝偉在《香港電影金像獎》稱帝，六度奪得最佳男主角，但由於他正身在外地拍戲，因而使用連線形式分享得獎感言，由身帶「金龍蝦」的劉嘉玲上台代領，形容梁朝偉是「香港最偉大演員」，值得香港電影驕傲，言論意外引起網民熱議，近日更有街市借機「抽水」，推出龍蝦優惠。



香港街市 Facebook截圖

梁朝偉憑《金手指》第六度在《香港電影金像獎》稱帝，第六次奪得最佳男主角，但由於他正身在外地拍戲，由老婆劉嘉玲代為上台領獎，而近日劉嘉玲在台上的言論引起網民討論，評論兩極化，部份網民認為劉嘉玲大讚梁朝偉是愛丈夫、為丈夫高興的表現，但另一邊廂則認為劉嘉玲有失大體，不應以「偉大」來形容梁朝偉。

不過無論如何，都令「香港街市」旗下的檔販大為感動，在配文的相片中，檔販不但模仿劉嘉玲佩戴「金龍蝦」，更推出優惠活動，表示100分新鮮不足夠，要付出200分努力，「要為街坊帶來500分生猛」，全港市民只要憑「香港街市」Facebook的龍蝦截圖，於香港街市旗下的水產店，購買西澳龍蝦即減$10！

香港街市 Facebook截圖

「香港街市」更配上「唔好意思，呢隻留咗俾梁太」，表示劉嘉玲早已經買好龍蝦，等梁朝偉歸來慶祝，因此「香港街市」亦借機「抽水」推出此促銷活動，全民慶祝梁朝偉六度稱帝。「香港街市」的貼文推出後亦引來部份網民留言，表示支持「香港街市」推出優惠，「靚抽！」、「呢隻龍蝦，好有看頭」、「又抽得幾好喎」、「買完送唔送條紅繩俾我先」。