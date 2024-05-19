胖貓｜21歲男分手自殺　生前女友索51萬遭指詐騙　警方：不予立案

4月11日一位年僅21歲的王者榮耀代練「胖貓」（收費陪打）在重慶長江大橋跳江自殺。其姐姐後續在網絡發文直指「胖貓」女友詐騙弟弟51萬元（人民幣，下同），並向警方報警。

5月19日，「胖貓」的姐姐發聲稱，弟弟被詐騙案公安機關不予立案。她稱，「請原諒自己的自私，把結果發出來了，想要做一個勇敢的姐姐。」



據此前報道，4月11日一位年僅21歲的王者榮耀代練「胖貓」（收費陪打）在重慶長江大橋跳江自殺。

胖貓事件│21歲深情男2年給女友51萬 分手後跳江自殺

5月2日，「胖貓」的姊姊以抖音帳號「可可睡不著」發文稱，她在整理遺物的時候才發現，「胖貓」在兩年間省吃儉用，每天沒日沒夜地工作只為給他27歲的女友錢花、資助女友開花店，「胖貓」生前一共給女友轉賬高達51萬元（人民幣，下同），自己卻只點10元的外賣，更為了女友搬到重慶，但最終卻因女友的情感背叛而走上絕路。

「胖貓」的遭遇引起網民同情，向「胖貓」跳江的大橋地點送去不少食物以示祭奠；還有激進網民起底網暴「胖貓」女友譚竹。不過譚竹回應表示，已與「胖貓」家屬簽訂和解書，協商退回13萬，並稱「我被污衊誰負責」為自己喊冤。

「胖貓」的女友時常跟他拿錢，胖貓也會打許多錢給她：

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對於「胖貓」離世引發網絡暴力，其姐姐於5月7日發文表示，弟弟的案件已交由公安機關處理，律師團隊也在搜集相關證據，希望大家停止對相關人員對網絡暴力。

今日（19日），「胖貓」姐姐公布警方調查結果，顯示控告弟弟女友詐騙一案，警方決定不予立案。其姐姐稱，「請原諒我的自私，把結果發出來了，對不起，我想做一個勇敢的姐姐。」

本次警方結果發出後，網民對案件亦有新的討論，有網民認為「法不會為情讓步」，亦有網民表示「談戀愛裏你情我願的轉帳為什麼要立案」。

這才是公正的法如果一味為情讓步誰能獨善其身？



本來就沒有任何法律依據，法律可不管你愛不愛，完全按照法律法規辦事，最多受到道德譴責。



這姊姊是覺得那51w能還給她用吧



她在消費她已經過世的弟弟，活著的時候不聞不問，過世了還想要他的錢…《好姐姐》



所以呢，現在是想幹嘛？是想讓網友幫忙審判嗎？絕了



一個願打一個願挨…撈女們繼續撈吧，放心

