胖貓事件│21歲深情男2年給女友51萬　分手後跳江自殺

4月11日一位年僅21歲的王者榮耀代練「胖貓」（收費陪打）在重慶長江大橋跳江自殺。5月2日，「胖貓」的姊姊發文稱，她在整理遺物的時候才發現，「胖貓」在兩年間省吃儉用，每天沒日沒夜地工作只為給他的女友錢花、資助女友開花店，「胖貓」生前一共給女友轉賬高達51萬元（人民幣，下同），自己卻只點10元的外賣，更為了女友搬到重慶，但最終卻因女友的情感背叛而走上絕路。



據了解，「胖貓」在跳江自殺前還轉了6.6萬元給女友，更寫下「自願贈與」，並在女友經營的花店買了780元的鮮花送給女友。「胖貓」的故事令許多網民替他不值，更批評「胖貓」女友用情感勒索金錢，許多網民更自發的送鮮花、奶茶和漢堡到重慶長江大橋，希望能讓生前很少能好好吃飯的「胖貓」在天堂能吃飽。



據了解，目前「胖貓」的女友譚竹已經歸還最後兩筆「胖貓」轉給他的13.6萬的金額。



胖貓的姊姊「可可睡不著」發文稱，胖貓生於2003年，今年21歲，在4月11日凌晨4點43分過世。他的女友譚竹則是1997年出生，今年27歲，兩人在2年前開始談戀愛，譚竹稱不喜歡異地戀，胖貓就放棄湖南的生活，搬去了重慶。

文中稱，譚竹後來又說不想那麼快同居，讓胖貓自己租房子自己住，胖貓天天當陪玩只為掙錢給女主花。譚竹卻嫌棄胖貓不陪她，不給她提供情緒價值。3月中，譚竹過完生日，買完手機，買完禮物，開始冷暴力。4月份鬧分手，胖貓最終挽回無果，4月11號跳下重慶長江大橋。

跳江前還轉給前女友6.6萬元送上780元鮮花

胖貓的姊姊「可可睡不著」稱，弟弟發現女友譚竹其實還有別的魚（追求者）背叛自己後，曾多次試圖挽回這段感情。「可可睡不著」指出，他甚至在跳江前7個小時還給女友轉了6.6萬元，並在女友的花店購買了價值780元的鮮花作為禮物，但譚竹視而不見。

「胖貓」的女友時常跟他拿錢，胖貓也會打許多錢給他：

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「可可睡不著」在文中質問譚竹，怒斥她是吸血鬼，「為什麼到2年之久才說分開？不是一步一步的榨乾男主嗎。又或者你們約定好5月份領證。妳看日子快到了，開始計劃怎麼脫身甩掉男主。」

許多網民十分同情「胖貓」的遭遇，稱從聊天記錄中不難看出，譚竹對「胖貓」的索取幾乎是無止境的，無論是吃烤肉、打疫苗、還房貸、考駕照、買車、打乳腺疫苗等費用，她都毫不客氣地向「胖貓」伸手，甚至有時候會嫌錢少，胖貓打了520給她，她會要求打「5200」。

「可可睡不著」在文中質問譚竹，「為什麼到2年之久才說分開？不是一步一步的榨乾男主嗎？又或者你們約定好5月份領證（結婚証）。妳看日子快到了，開始計劃怎麼脫身甩掉男主。」

許多網民十分同情「胖貓」的遭遇，網民稱從聊天記錄中不難看出，譚竹對「胖貓」的索取幾乎是無止境的，「無論是吃烤肉、打疫苗、還房貸、考駕照、買車、打乳腺疫苗等費用，她都毫不客氣地向伸手」，甚至有時候會嫌錢少，胖貓打了520給她，她會要求打「5200」。

「胖貓」的前女友譚竹則發文回應稱，自己並未拿51萬，兩年來一共支用了35萬元左右，她也強調最後的兩筆大額的轉帳13.6萬也都已經退回。

譚竹發文回應網絡傳言，強調自己並未拿走這麼多錢，也曾經真心愛過胖貓。（網絡圖ㄆ片）

網民自發送外賣和奶茶到重慶長江大橋 多家品牌就「空包」致歉

許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到「胖貓」自殺的重慶長江大橋，心疼他生前沒有能好好吃上飯，吃上漢堡和奶茶。

不過有網民發現，茶百道、華萊士等店內人員疑似是因為發現商品是要拿來祭祀，在飲料杯中裝白開水，漢堡也是空的，以此來節省成本。對此兩家企業強調，會嚴懲相關人員，茶百道更表示會以胖貓的名義捐款100萬元，用於關愛青少年類的公益項目。