《東張西望》何太紅過羅湖　內地「胖貓事件」同引「撈女」話題？

無綫（TVB）綜藝節目《東張西望》報道76歲何伯與細逾30年「新何太」閃婚，掀起全城熱話。新何太在最新一集稱已賣掉一對龍鳳鈪，蝕了兩萬多元。她又自揭上一段婚姻遭前夫虐待，因性格不合已離婚。而現在所住的公屋，則是與同前夫離婚後申請。《香港01》獲悉，房屋署正調查何伯有否違反公屋「富戶政策」。



何太事件在內地亦引起不少關注，與近期在內地網絡火紅的「胖貓」事件一樣，許多網民給何太、胖貓女友貼上「撈女」的標籤，引發熱議。



+ 2

胖貓事件 21歲癡情男轉51萬給女友 分手後跳江自殺

今年4月11日一位年僅21歲的王者榮耀代練「胖貓」（收費陪打）在重慶長江大橋跳江自殺。5月2日，「胖貓」的姊姊發文稱，她在整理遺物的時候才發現，「胖貓」在兩年間省吃儉用，每天沒日沒夜地工作只為給他的女友錢花、資助女友開花店，「胖貓」生前一共給女友轉賬高達51萬元（人民幣，下同），自己卻只點10元的外賣，更為了女友搬到重慶，但最終卻因女友的情感背叛而走上絕路。

許多網民同情「胖貓」的遭遇，自發性的送奶茶、漢堡和鮮花到「胖貓」自殺的重慶長江大橋，心疼他生前沒有能好好吃上飯，吃上漢堡和奶茶：

據了解，「胖貓」在跳江自殺前還轉了6.6萬元給女友譚竹，更寫下「自願贈與」，並在女友經營的花店買了780元的鮮花送給女友。「胖貓」的故事令許多網民替他不值，更批評「胖貓」女友用情感勒索金錢，許多網民更自發的送鮮花、奶茶和漢堡到重慶長江大橋，希望能讓生前很少能好好吃飯的「胖貓」在天堂能吃飽。

「胖貓」的姐姐指他女友時常跟他拿錢，胖貓也會打許多錢給女友：

+ 5

後續又有不少網絡爆料稱，「胖貓」女友是專業「撈女」，是有目的的在欺騙胖貓等人的金錢。不過譚竹則在網絡發文強調，自己是有真實的付出感情，並稱已經歸還部分金錢，自己因為此事有抑鬱症。不過她也證實兩人在戀愛兩年間只見過兩次面，不過都是她主動提出的，原因是胖貓當時胖了很多不願意見她。

「撈女」是什麼？釣有錢佬有專業教程

撈女一詞，近年在網絡流行，指的是金錢至上，拋棄尊嚴，用自己的靈魂和身體來換取金錢的女人。內媒曾稱「撈女比小三、拜金女更有遠見，比獨立女性、知識女性更擅長走捷徑，比富家女、白富美更有手段」。

小紅書上有提防「撈女」一文，指出其有數個典型特徵：包括「撈女」通常都是做散工，而且生活圈子中都是低收入高消費的同輩，另外還有不少會參加或開設「課程」，課程都是以引導追求者贈送昂貴禮物為主，更有逐漸「產業化」的趨勢。

網傳的「撈女」教程。（網絡圖片）

近日更有網民找出疑似「新何太」以「千語BB生活錄語」的網名玩抖音，分享自己獨有價值觀，更加深部分人對其「撈女」的聯想。不過亦有不少網民認為「撈女」一詞本身就是對女性存在偏見的稱呼，標籤他人為「撈女」亦是一種對女性的貶低和歧視。

東張西望｜新何太玩抖音傳授釣金龜秘訣 三觀離不開錢真面目曝光

+ 3

爆火事件漩渦裏的當事人：網民的嘲諷成網暴

值得關注的是，在對「胖貓」的不捨和對「何伯何太」的追擊之下，也出現許多假冒和遊走在網絡邊緣的「肉搜」和網絡暴力事件。例如胖貓事件的主角「譚竹」全家都被人肉搜索，以及在流量至上對「何伯何太」的關注，讓何伯事件紅過羅湖，在小紅書，微博等也都成為網絡熱話，亦有不少人出言譏諷。在流量至上時代，比起當事人的真實感情狀態，社會大眾似乎更想為他們的感情下自己的註腳。