廣西暴雨南寧城區內澇　積水淹車2人被困獲救　欽州市雨量破記錄

5月19日上午10時，中央氣象台發布暴雨橙色預警。其中，廣西南寧市凌晨迎來暴雨，城區出現內澇，車輛被水淹沒，不少人被積水困在路上。



5月19日上午3時15分，南寧市氣象台發布雷電黃色預警信號；上午5時45分，南寧市氣象台將暴雨橙色預警信號提升為紅色。同時，多地氣象台發布暴雨預警信號。玉林市、崇左市氣象台先後發布暴雨橙色預警信號；防城區氣象台將暴雨紅色預警信號調整為橙色。

南寧、欽州將防汛四級應急響應提升為三級

5月18日6時至19日6時，受低渦切變及偏南急流共同影響，廣西南寧市大部出現大雨到暴雨、局部大暴雨，大暴雨主要出現在武鳴區、隆安縣、馬山縣、上林縣、興寧區，最大降雨出現在武鳴區仙湖鎮235.9毫米，南寧市防汛四級應急響應提升為三級應急響應。

+ 3

欽州市小時雨量破記錄

5月19日，廣西壯族自治區氣象局消息，欽州市欽南區龍門港鎮24小時累計雨量打破該市歷史紀錄，該鎮凌晨3時錄得的1小時降雨189.6毫米，打破廣西小時雨量歷史紀錄。

其中，5月18日南寧遭遇大暴雨夜襲，5月19日8時前24小時，南寧國家站降雨量達到187毫米，小時雨量最大達到77.2毫米，青秀區降雨量達223.3毫米，城區部分路段內澇嚴重，部分路段交通由於積水過深而中斷。

南寧市消防救援支隊消息，暴雨導致多地內澇，5月19日，興寧區長堽路一橋底車輛被水淹2人被困，該支隊成功轉移被困人員。

氣象局預計，5月19日桂東和沿海地區仍有大暴雨，局地降雨量大，致災風險高，需繼續防範局地強降雨可能引發的山洪、地質災害、城鄉積澇等災害。

氣象部門預報，未來24小時，廣西欽州市大部地區仍有大雨到暴雨、局地大暴雨到特大暴雨。欽州市防汛抗旱指揮部已於5月19日上午5時半，將欽州市防汛四級應急響應提升為三級應急響應。

中央氣象台預計，5月19日下午2時至5月20日下午2時，廣西南部、廣東大部、福建南部、雲南東南部、海南島北部等地部分地區有大到暴雨。（中央氣象台）

中央氣象台預計，5月19日下午2時至5月20日下午2時，廣西南部、廣東大部、福建南部、雲南東南部、海南島北部等地部分地區有大到暴雨。

其中，廣西南部、廣東南部等地部分地區有大暴雨，廣西東南部沿海、廣東西南部沿海等地局地特大暴雨（250～300毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。