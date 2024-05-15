巨型蝸牛雨後頻現身　專家提醒勿觸碰：含大量病菌或致抽搐昏迷

華南地區近日持續降雨，大雨過後，公園、草叢甚至路邊都會出現大蝸牛，但有專家提醒，非洲大蝸牛的體型比國內蝸牛更大，屬於外來入侵物種，體內更攜帶病毒和寄生蟲，市民應盡量避免觸碰。



《新京報》報道，成都華希昆蟲博物館館長趙力介紹，褐雲瑪瑙螺俗稱非洲大蝸牛，是中國首批外來入侵物種之一。非洲大蝸牛喜歡在潮濕的環境中活動，白天躲在陰涼潮濕的地方，如腐殖質豐富的土壤下、垃圾堆中、枯草堆、土洞或亂石穴內，喜歡在雨後的夜晚出現。

據介紹，非洲大蝸牛會在晚上8時後開始活動，晚上9時至11時是活動高峰期。次日早上5時左右返回原居地或就近隱藏。

非洲大蝸牛在春末夏初開始出現，在雨後比較活躍。當氣溫下降到14℃時，牠會分泌出一種白色黏液膜，封閉殼口，進入冬眠，只留下一微小的小孔，供微弱的呼吸作用，以維持冬眠期間的生命活動。

趙力介紹，非洲大蝸牛是雜食性動物，會食用包括農作物、樹木、果樹、蔬菜等500多種植物；若沒有食物，就會取食同伴的屍體，甚至會啃食水泥。牠們通過進食大量的本土植物，競逐原生蝸牛，改變棲息地。

非洲大蝸牛對農作物、觀賞植物有很大危害，最有可能被蝸牛損壞的植物包括花園花卉等觀賞植物、蔬菜（尤其是十字花科，葫蘆科和豆科）、面包果、木薯和柚木的幼株。

趙力提醒，非洲大蝸牛的體內攜帶大量病毒和寄生蟲，市民應避免與牠接觸，也不要當寵物飼養。有人想食用非洲大蝸牛，但處理不當時會傳播結核病和腦膜炎，嚴重時還會引起癡呆甚至死亡，「我們不能抱有僥幸心理」。若不慎接觸到非洲大蝸牛，注意清洗雙手即可。

趙力介紹，非洲大蝸牛的殼長可達20厘米，而中國最大的蝸牛是堅螺屬蝸牛，據他採集到的標本，最大的殼直徑約5厘米。至於世界上最大的蝸牛，是非洲大蝸牛在西非的親戚真瑪瑙螺，殼長可接近30厘米，軟體長達40厘米，重900克。

《央視新聞》報道，非洲大蝸牛喜歡生活在各種鼠類生活的地方，所以身上帶有綠膿桿菌、變形桿菌、沙雷氏菌等致病菌，用手觸摸後，皮膚可能腫脹瘙癢，甚至長出水皰。

廣西南寧市第一人民醫院急診科主治醫師顏懷興提醒，一旦接觸非洲大蝸牛並感染病原菌，就會出現劇烈頭痛，或抽搐、惡心嘔吐等症狀，甚至是昏迷。