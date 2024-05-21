退還此前核酸檢測費！河北居民收短訊懷疑遇詐騙　醫院：是真的

內地在新冠疫情期間，採取嚴格的防控措施，居民做核酸檢測的次數亦較為頻繁。近日，多名河北廊坊的居民表示收到當地醫院的短訊，稱「退還之前核酸檢測費用」，引發對內容的真實性懷疑。對此，當地醫院回應，「是真的」。



多名河北廊坊的居民表示收到當地醫院的短訊，稱「退還之前核酸檢測費用」。（影片截圖）

綜合內媒報道，近日，多名網民稱收到廊坊市人民醫院的短訊，內容稱「按上級要求退還2020年至2021年核酸檢測費。請持身份證於5月20日-6月20日工作日時間到市醫院財務部退費。」

對於短訊內容，不少人都懷疑可能是「詐騙」。對此，廊坊市人民醫院相關工作人員回應指，是真的。「此前也發過好幾次，但都沒有人來，也沒有人問真假。」

圖為疫情期間，內地居民做核酸檢測。（新華社）

而對於退還之前核酸檢測費用的原因，上述工作人員說，這是相關政策要求，「國家讓退就退」。

網民點睇：

「確實很像新型詐騙。」

「也沒幾塊錢，懶得跑了。」

「只要跟錢有關的大家防範意識越來越強了，這是好事！」

「第一反應真的以為是詐騙，所以這種事情還是打電話確認的好。 ​」

「想當初強迫人人做核酸檢測，不做就不讓出行、不能坐公交、地鐵、飛機、高鐵，不能進商場、寫字樓，不能參會…商業醫療資本以萬億市場體量和利益誘惑為餌，裹挾著街道居委，強迫人人排隊、核酸成了家常便飯。如今…確實很難讓人相信​。」

