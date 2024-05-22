哥哥欲替亡妹看周杰倫演唱會　出示死亡證仍遭拒　售票網致歉退款

網上流傳有人想代替離世的親人觀看周杰倫演唱會，按要求出示死亡證明和銷戶證明後，仍遭購票平台「大麥網」的客服拒絕更換觀演人，並要求死者本人前往觀看。

5月21日，大麥官方就事件致歉，並稱客服按照強實名制規則要求，拒絕客戶更改觀演人的訴求，整個過程溝通死板；目前，大麥已為客戶辦理免費退票。



據黑貓投訴平台，王先生（化名）妹妹此前購買了6月1日周杰倫長沙演唱會的門票，卻不幸在5月意外去世。他表示，見周杰倫是妹妹一直以來的願望，希望自己能替對方完成，於是向大麥申請換綁門票的觀演人。

然而，在他按要求出示了死亡證明、銷戶證明後，仍被大麥拒絕換綁觀演人，「大麥要我妹妹本人去，我妹妹都已經不在了，怎麽去嘛」。此前，大麥答應王先生24小時內做出答覆，「但現在3天都已經過去了，從來沒有給我回覆一個電話」。

對於消費者的訴求，此前大麥官方客服回應稱，無法換綁觀演人，但可以提供死亡證明由客服反饋給專員看如何退票，以工作人員最終處理結果為準。目前不清楚是全額退還是部分退以及收不收手續費。

王先生的妹妹此前購買了6月1日周杰倫長沙演唱會的門票，卻不幸在5月意外去世。（南方都市報）

5月21日，大麥官博在博發文回應事件稱，大麥客服接到王先生反饋後，沒有正確理解其意思，沒有體會到哥哥希望幫助妹妹完成心願的心情，過程中多有疏漏，僅經簡單多方溝通後，按照項目強實名制規則要求，拒絕用戶更換觀演人的訴求，改為免費退票處理，整個過程教條、死板，在哥哥悲痛的心情上再添傷害，雖有努力，但最終是未能幫助哥哥完成真正的心願，對此表示深深的歉意和萬分的慚愧。

目前，大麥平台已經協助用戶辦理免費退票，票款將於5月22日原路退回。另外，平台仍在努力協助溝通，希望能幫助王先生真正達成心願。平台後續將加強客戶服務培訓，優化服務流程，做到更有溫度更及時，避免類似事情再發生。

王先生按要求出示了死亡證明、銷戶證明，仍被大麥拒絕。（南方都市報）

針對消費者因突發事件、客觀原因而產生的門票退轉讓需求，大麥的處理方案已多次引發關注。

《南方都市報》報道，今年3月，廣東有消費者因親人離世，無法到現場觀看演唱會，申請退款卻遭拒絕，客服稱「退不了，直系親屬去世也不能退」。

5月9日，江蘇省消費者權益保護委員會發布文娛演出市場消費投訴專項問題分析報告亦指出，有消費者購買演唱會門票後，以家人去世、工作出差或考試時間衝突等原因申請退票，平台工作人員同意退票但要求消費者出具相關證據，消費者出示證據後卻遭票務平台和主辦方之間相互推諉扯皮，消費者的正當退票請求遲遲不能實現。

2023年9月，文化和旅遊部、公安部聯合印發《關於進一步加強大型營業性演出活動規範管理促進演出市場健康有序發展的通知》，規定「演出舉辦單位應當建立大型演出活動退票機制，設定合理的梯次退票收費標準，保障購票人的正當退票權利」。

但在實際操作中，面對消費者的退票請求，票務平台以演唱會門票具有稀缺性、時效性等為由拒絕，不能退票無疑加重消費者的負擔。

華東政法大學知識產權法律與政策研究院研究員楊勇認為，強實名制度一方面遏制了原本演出市場的黃牛亂象，但另一方面有可能引發消費者關於退票的糾紛。目前出現的關於退票規則的問題主要集中在規則明示不詳細、部分規則不合理等問題。

對於當前「強實名制」引起的演出門票退轉讓等系列矛盾，楊勇呼籲應該給予消費者一定的救濟渠道，比如變更觀看人員信息或通過第三方平台合理轉讓、轉贈門票，平台可以收取適當的中介費，一方面保護主辦方的利益，另一方面保障用戶權益。