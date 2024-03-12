JJ林俊傑成都演唱會過千人被堵檢票口　主辦安排混亂歌迷齊喊倒閉

林俊傑JJ正舉行《JJ 林俊傑JJ20 世界巡迴演唱會》，日前到達四川成都，但有歌迷反映，主辦方安排混亂，導致大批歌迷被堵在檢票口，錯過演唱會開頭。



成都歌迷蘇先生稱，自己花費980元（人民幣，下同）購入3月9日林俊傑演唱會的門票，演唱會原定開場時間為晚上7時，但因主辦方的原因，上千名歌迷被堵在檢票口，跟著人流轉了一整圈，「問了保安和志願者，他們也說是走這邊，其實志願者也不知道怎麽走就亂指路，繞了二三十分鐘，發現回到了原點」。

蘇先生表示，由於觀眾無法及時入場，雖然演唱會延遲了15分鐘開場，但自己仍未趕上開演，直到林俊傑唱到第3首歌時，自己才進場。

另有網民反饋，當時現場曾下雨，但主辦方沒能及時發放雨衣，導致不少人被雨淋濕，也引發部分歌迷不滿。

在最後林俊傑致謝環節，不少歌迷大喊主辦方倒閉。而主辦方成都藝典奧美文化傳播有限公司，並未就事件作出回應。

據悉，林俊傑成都演唱會於3月9日、10日在東安湖體育公園主體育場連開兩場，1月12日開票時銷售情況十分火爆，但被網民質疑主辦方未按規定售賣門票。

成都文廣局此前回應稱，經聯繫承辦單位藝典奧美，藝典奧美向主辦及票務方進行核實，貓眼、大麥等官方售票平台售賣的票數均按照相關規定，超過了85%的比例。

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值得一提的是，今年初《JJ 林俊傑JJ20 世界巡迴演唱會》成都站在內地大麥等平台公開售票時，有多名網民在大麥搶票成功後，發現自己原本要買的3月林俊傑演唱會門票變成林子祥演唱會，平台拒絕辦理退票。大麥客服表示，大麥確實不存在「跳票」（走數）的現象，推測是網友在購買時誤點。