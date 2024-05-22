廣西學生遭8名同學倒11盆開水燙　9天才被發現　傷口已發膿潰爛

廣西南寧市驚傳校園霸凌事件，隆安縣龍翔學校一男生遭8名同學以開水燙造成全身多處燙傷，其中2人年滿16歲，已被當地公安刑事拘留，其餘6名未滿16歲學生處以行政拘留。



綜合內媒報到，據廣西南寧市隆安縣政府網站消息，隆安縣教育局5月22日發布關於龍翔學校隆安校區發生學生欺凌事件的情況通報。

通報稱，龍翔學校隆安校區近日發生一宗學生欺凌事件，引發社會公眾關注。經查，龍翔學校隆安校區中學生趙某某、蒙某某等8人對同校同學張某（男，13歲）通過毆打、倒11盆水燙等方式進行欺凌，造成張某身體多處受傷。目前張某已在區直醫院進行治療，身體狀況恢復良好。

江西廣播電視台報道，家長指霸凌者曾威脅受害者不得告訴任何人，不然就弄死他。男生從被燙傷到被發現，中間相隔了9天，傷口已經發膿潰爛。

據瞭解，公安機關依據《中華人民共和國刑法》對年滿16周歲的趙某某（17歲）、蒙某某（16歲）等2名涉事學生採取刑事拘留，依據《中華人民共和國治安管理處罰法》對未滿 16周歲的其餘6名涉事學生予以行政拘留，案件正在進一步偵辦中。

隆安縣教育局已成立工作組去學校調查核實處理，並責令龍翔學校立即整頓、限期整改，並會同龍翔學校與受害學生家屬進一步協商處理後續事宜。同時，該局將深刻汲取教訓，舉一反三，深入開展中小學校園暴力與學生欺凌防範治理專項行動，堅決杜絕類似事件再次發生。