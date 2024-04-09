湖南女中生疑遭老師毆打辱罵　衝上5樓跳樓身亡　母親發文討公道

近來，內地校園暴力事件不斷，除學生之間霸凌外，老師對學生的毆打謾罵亦頻頻發生。4月8日，湖南長沙一家長在網絡爆料稱，女兒被長沙縣天華中學老師言語辱罵並毆打後，在學校跳樓自殺身亡，引發關注。當地教育局表示，已第一時間聯同警方、縣委、縣政府等處理事件。



該家長發文稱，天華中學某地理老師在下午第一節課上課時間毆打孩子。 「重拳打在我女兒頭上、身上，然後謾罵叫囂長達5分鐘。課後女兒毫不猶豫，徑直走出課堂，一路小跑上了五樓，爬到欄桿上就直接跳了下去，送到醫院搶救無效去世。」該家長表示，自己是在看了影片後才知孩子經歷了什麽，希望為女兒討個公道。

4月9日上午，《海報新聞》致電長沙縣天華中學，但被掛斷電話拒絕採訪。長沙縣教育局工作人員則回應表示，「我們昨日（8日）在第一現場會同公安部門，在縣委、縣政府的組織與調度下進行處理。後續處理結果將在官網公布，向社會公示。」

該工作人員還表示，這一慘痛事件發生後，學校積極配合，第一時間救人。「這個孩子發生事情之後，是學校第一時間打120（急救電話），送到長沙市第八醫院，全程都有老師陪同。」

事件亦引發大量網民討論，有網民譴責該地理老師有違師德且沒有法治意識，要負主要責任；還有認為家長、家庭教育非常重要，當下青少年心理脆弱、易偏激等都需要家長反思。

網民觀點▼



嚴查嚴懲打人老師，但話說回來，女孩拿自己的命賭氣去換老師丟工作到底值不值？就是給你陪再多的錢，父母也接受不了，家庭教育任重道遠



這起事件再次引發了社會對於教育問題的關注。孩子是社會的未來，是家庭的希望。教育不僅僅是傳授知識，更是培養孩子健全人格和良好心態的過程。在這個過程中，任何形式的暴力都是不可接受的。



老師也是校園暴力的施暴者、霸凌者



第一感覺現在的學校要加裝安全護欄了。第二教會孩子有什麼事先告知家長舉報，受委屈不能衝動不值得。



現在的孩子都是家長慣的，導致心理脆弱。我們80後小時候不聽話被老師打是常態，家長還支持。



真正值得反思的是家長？現在的孩子怎麽了，脆弱，偏激，自私，有多少是我們家長自己的責任？

