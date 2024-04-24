長沙14歲女生不堪同學群毆欺凌　玻璃渣割頸求生　警方傳喚嫌犯

近期，湖南一名家長稱，14歲的女兒在校被同學校園霸凌時被迫割頸求生。警方介入調查後，昨日（23日）晚間發通告表示，已將嫌疑人傳喚到案，提請檢察機關提前介入，案件正進一步偵辦中。



據《奔流新聞》報道，女孩家長在網絡發布影片曝光事件，其中一名女孩被多名身穿校服的男女毆打，不斷打耳光、用腳踩頸部。還有人大喊道，「把刀拿過來，老子要捅她一刀子」。影片中，有脖子部位被割傷的畫面。

據女孩本人稱，在學校遭到閻某涵等人毆打，當時為逃避毆打，她撿起玻璃碎碴劃傷喉部，企圖以自殺的方式乞求閻某涵等人停止毆打，不料卻換來變本加厲。家長提供的接報案回執顯示，長沙警方在4月16日已經受理某某被毆打案件。

女孩家長表示，雖然事發多日，但每次看到孩子被打影片都會淚流不止。「打人者已被放出，我心有不甘，我一定要讓打人者付出應有的代價。」家長稱，孩子被打不止一次，醫院診斷書顯示，傷者的手腕部和頸部有多處開放性傷口，面部挫傷，頭皮血腫。

4月23日，女孩所在學校長沙市岳麓區西雅中學的工作人員表示，已知悉此事，相關情況有關部門正在調查。4月23日晚間，長沙市警方發布公告表示，接到報警後已將嫌犯閻某（女，15歲）、黃某（女、14歲）及在場人員傳喚到案。目前已提請檢察機關提前介入，案件正進一步偵辦中。