碰瓷式執法？　濟南城管與車主爭執後假摔攔車惹議｜有片

內地再現「碰瓷式」執法。5月21日，有車主反映，山東濟南一城管執法人員與其發生爭執後，對方倒地攔車，車主質疑其碰瓷。

濟南市起步區大橋街道辦稱，涉事兩名城管執法人員屬於街道辦，事件還在調查中。



影片顯示，一名城管執法人員拿手機攔在一輛黑色私家車前並拍攝，車主稱「夥計，讓一下」，但執法人員未動，隨後黑色私家車緩慢向前行駛一下，執法人員「哎呦」一聲後立即倒地。

車主下車後稱「在這碰瓷呢你看，哎呦我的天勒，你真厲害」，躺在地上的執法人員依然拿着手機拍攝。另一名執法人員在旁打電話，附近還停泊一輛寫有「城市管理執法」的車輛。

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《瀟湘晨報》報道，車主毛先生介紹，事發於5月21日凌晨，在濟南市起步區大橋街道辦轄區，「我正常行駛的過程中，他路中間倒車，我停他後面了，他認為我堵住他了，然後他開車截停我」。當時，執法人員報警處理，毛先生在派出所錄完口供後便離開。

另網傳消息稱，有自稱車主家屬的網民稱，涉事城管免於責任追究，車主涉嫌威脅他人的人身安全，被行政拘留3天，「現在受害人變成行兇人」。不過，此消息未獲官方證實。

濟南市起步區大橋街道辦表示，領導已知悉事件，正協商處理中，涉事兩名城管執法人員屬於街道辦，事件還在調查。濟南市城管局工作人員稱，目前具體細節有關情況正在核實，核實後會公布情況通報交代事件。

網民睇法：

假摔倒地碰瓷，涉嫌違法，應該開除公職！

現在執法人員都擅長碰瓷嗎

這是碰瓷的還是耍賴的？

看這倒地熟練的樣子，不是新手。

碰瓷無處不在

這不算尋釁滋事或者惡意碰瓷嗎？耽誤了別人的時間，不用負責嗎

公信力就是這麽一點點被自個兒毀了的

沒見過的以為是別出心裁，其實呢，應該都是總結傳授下來的經驗

