城管碰瓷式執法？被推一下即倒地不起　大媽諷：我給你做人工呼吸

近日，天津一名城管與商戶大媽爭執期間倒地，由於姿勢過於刻意，隨即被質疑是「假摔」，大媽更稱要為其做人工呼吸。事件在網絡引起廣泛關注，不少網民諷刺這是「碰瓷式執法」。



事發於天津市北辰區普東街，網傳影片顯示，幾名城管在執法期間與一名商戶大媽發生衝突，大媽推搡了其中一名城管後，城管順勢倒地不起。

值得注意的是，城管倒地前回頭望了一眼身後，且倒地姿勢亦極為緩慢、刻意。大媽質疑其是碰瓷式「假摔」，因此氣憤說到「你200斤我推得動你嗎？他拿身體撞我你看見了嗎？」，更問「我給你做人工呼吸行嗎？」

而身邊另外一名城管就稱，「你別鬧」，還揚言要拘留大媽。

網民點睇：

「碰瓷式執法。」

「這是國家特色執法。」

「這演技不行，還得練啊。」

「都是電影學院畢業的吧。」

「倒下去之前還看了一下後面…」

「好萊塢（荷里活）缺你一塊刻有你名字的地磚。」

「這種身體素質，不適合這份工作。」

「這也就是大媽要臉，不然也躺下，絕對比你演得好。」

「當着那麼多人假摔，還揚言要拘留人家，城管真的是活該挨罵。」

「祝福繁榮昌盛，不如祝公平公正。」

「公職人員公然欺騙，公信力就是這樣敗掉的，建議開除。」



對此，普東街道辦工作人員表示，雙方衝突已協調好。