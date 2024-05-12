車CAM｜雲南交通執法人員變｢碰瓷黨｣　撲撞引擎蓋慘叫「真疼啊」

雲南交警竟變「碰瓷黨」，執法時故意撞上往來車輛引擎蓋，還高聲大喊「啊！啊！真疼啊！」5月11日，「雲南運管人員疑似碰瓷執法」的影片在內地網絡流傳，引發網民熱議。



網絡一段車CAM顯示，2024年5月10日13時57分，一車輛疑似拐彎匯入道路後，從馬路旁沖出了五名身穿制服的執法人員，車輛隨即減速，一名執法人員直接撲到車輛引擎蓋上，隨後翻了個身，還大聲叫喊「啊……啊……真疼啊……」，影片可清晰看到執法人員的衣服上印有「交通執法」字樣。

發布影片的網民稱，事發地在雲南省紅河哈尼族彜族自治州，影片中可見路旁的加油站為「個冷加油站」。

針對此事，5月11日，內媒採訪雲南紅河哈尼族彜族自治州交通運輸局，工作人員稱事發地確實在雲南個舊市，已安排調查組調查處理，並表示「（網傳影片）你們就當沒收到吧，我們內部會處理。」個舊市交通運輸局工作人員亦表示，公安機關已介入，具體情況正在調查中。

據悉，雲南省在2023年4月至10月，開展道路交通安全和運輸執法領域突出問題專項整治工作，要集中整治執法粗暴等群眾反映強烈的突出問題，而「碰瓷式」執法就被納入執法粗暴問題範疇，要進行重點整治。

影片引發網民熱議，稱「碰瓷行為太明顯了」，「論行車記錄儀的重要性」，並希望公安機關盡快公布調查結果。

「這才是道地道路霸啊！」



「演技有待提高」



「為了創造收入也是拿命在拼啊」



「雲南政府管理旅遊亂象就很迷之操作。沒想到交通執法單位更上一層樓」



「幸好有行車記錄儀，否則司機就慘了。」



「這不是敲詐勒索，攔路搶劫嗎？還有同夥拍照，黑社會性質的犯罪團夥」

