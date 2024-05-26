浙江首宗電單車隊危險駕駛入刑案　組隊飛車致車手重傷亡8人被捕

一隊平均年齡4、50歲的9人電單車車隊，今年4月底在浙江台州仙居縣遇上車禍，其中一名車手撞上重型貨車，傷重不治。經查，警方發現該車隊有多項違法，帶頭人為尋求刺激，駕駛電單車在密集車流中曲折穿插、追逐競駛甚至超速。

日前，台州市公安局交通警察局（下稱台州市交警局）偵破該宗危險駕駛案，拘捕8人，成為浙江首宗電單車團隊「危險駕駛」入刑案。



4月27日，浙江仙居縣上張鄉田垟陳隧道發生車禍，有電單車撞上重型自卸貨車，電單車司機陳某某被撞飛，送院搶救後不治。警方介紹，陳某某今年41歲，妻子離異，家有年邁父親和兩個幼小孩子。

貨車司機表示，當日駛至隧道拐彎處時，出事電單車朝他駛來，由於兩車距離太近，貨車根本剎不住，且隧道左側車道還有車輛，沒法避讓。最終，電單車撞上貨車左前側車頭，車手陳某某被撞飛。

交警翻查貨車的行車記錄儀，發現當時貨車正常行駛，而陳某某駕駛的電單車本是自東向西行駛，突然駛至對面車道，逆向行駛。據悉，隧道內有燈光照明，並有提示「限速60公里/小時」。

陳某某駕駛的電單車突然駛至對面車道，逆向行駛，迎面撞上貨車。（台州交警發布）

同時，警方發現當時現場有好幾輛電單車經過，車速頗快，或許存在「團隊違法超車」等危險駕駛行為。經查，該隊由9人組成的電單車團隊，成員平均年齡4、50歲，最年長的達69歲，車隊在事發當日從台州市客運總站附近集合出發，途經黃巖頭陀、寧溪等地，繼續沿山路駛往仙居遊玩，總行程113公里。

警方發現，車隊行經的路線沿途有多個巴士站點、居民小區、學校、村落，以及限速20公里/小時的盤山公路。而沿途的閉路電視拍攝到，車隊有闖紅燈、嚴重超速等多項違法行為，「單單闖紅燈就有七八次，有些是車隊一起闖的，有些是個別行為」。 另有目擊者稱，當時有好幾輛電單車從其車旁經過，「平時我車速在60公里/小時左右，他們的車速肯定比我快」。

據悉，隧道內有燈光照明，並有提示「限速60公里/小時」。（台州交警發布）

經過大量的調查取證，警方斷定，該車隊存在「密集車流反覆並線、曲折穿插、追逐競駛，闖紅燈、嚴重超速、實線超車、占用非機動車道超車」等危險駕駛行為。

5月6日，仙居縣公安局對該電單車團隊以「涉嫌危險駕駛罪」立案。5月12日，警方傳喚了發起人褚某某，開頭車的王某某、俞某某等4人，作出刑事拘留。5月14日，另外4名車手主動投案，如實供述犯罪事實被取保候審。

褚某某等4人涉嫌危險駕駛罪被刑事拘留。（台州交警發布）

據介紹，褚某某今年69歲，喜歡騎電單車遊玩，此前與朋友提議騎車去仙居，隨後組建微信群發出邀約，群友都是熟人拉入群，大多彼此不熟悉。

警方表示，一行人由熟悉路段的車友開「頭車」，而「頭車」的速度也決定後面的跟車速度。為尋求刺激，他們駕駛電單車在密集車流中反覆並線、曲折穿插、追逐競駛，有時追逐速度超過限速1倍甚至2倍多。

警方指出，車友聚會微信群由褚某某發起，王某某、俞某某等3人分別開過「頭車」，存在「以刺激為目的」的主觀故意；為此，相對另外4人，他們危險駕駛追責更顯嚴重。