安徽女童遭車撞倒輾壓頭部 耳鼻口出血慘死 司機逃逸被捕
撰文：ETtoday
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安徽省黃山市屯溪區一社區14日17時32分左右發生一起慘案，一小女孩被汽車輾壓身亡。
閉路電視畫面顯示17點33分，小女孩在商舖門口玩耍，17點34分44秒，小女孩從畫面消失。17點35分，一輛私家車開進社區，隨後傳來「嘭」一聲響以及小女孩的一聲呼喊。
如撞人後停下來還有救 司機卻直接「輾過頭部」並逃逸（點圖放大瀏覽）：
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據《奔流新聞》報道，女孩父親稱，孩子是在社區中被撞的，如果當時肇事司機撞倒孩子後能停下來的話，孩子也不會有事，但他沒有停車而是直接壓過去，孩子頭部被輾壓，耳朵鼻子嘴巴全部出血。
司機撞人後逃逸，等到孩子被外公發現並送到醫院時，已搶救無效死亡。
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醫生表示能早送來10分鐘都有救，但卻錯過了最佳搶救時機。
父親稱，司機涉嫌肇事逃逸，目前已被抓獲，他自己最大的訴求就是肇事司機能被嚴懲。
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