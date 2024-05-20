大連救護車衝燈遭私家車撞翻　1醫護1患者死亡　律師解答責任劃分

5月19日，有網民發影片稱，5月18日，遼寧大連一輛急救車衝紅燈被橫向行駛的私家車撞翻，事故導致救護車內多人被甩出車外。

今日（20日）大連市公安局普蘭店分局通報，事故導致救護車上2人死亡，事故原因正在進一步調查中。



一段行車記錄儀影片顯示，急救車被從側面開來的私家車撞擊後旋轉了一圈側翻，車內的急救床及多人被甩出。另一段現場影片中，有4名傷者躺在地上。

大連普蘭店區交警大隊昨日（19日）表示，事故發生時，急救車上載有患者，並鳴笛闖紅燈，被撞後車內的患者及其他人被甩出車外。

大連一輛救護車遭私家車撞翻，車內人員及救護用品被甩出車外。

大連市公安局普蘭店分局5月20日再通報，事發於5月18日12時42分許，在大連市普蘭店區豐榮街道某加油站路口一輛120救護車和小型私家車碰撞，致120救護車上1名工作人員當場死亡，1名患者經送醫搶救無效死亡，120救護車駕駛員受傷。

經檢測，排除雙方駕駛員酒駕、毒駕嫌疑。目前，傷者正在醫院救治，暫無生命危險。事故原因正在進一步調查中。

事故引起內地網民討論，究竟救護車是否可以闖紅燈，私家車是否需要負全責？據《中華人民共和國道路交通安全法》第53條規定，警車、消防車、救護車、工程救險車執行緊急任務時，可以使用警報器、標志燈具；在確保安全的前提下，不受行駛路線、行駛方向、行駛速度和信號燈的限制，其他車輛和行人應當讓行。

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因此，救護車在執行緊急任務時有闖紅燈的特權，但需要在確保安全的情況下。此外，若救護車司機在執行緊急任務闖紅燈時存在重大過錯，司機對闖紅燈需要負一定的過錯責任。

陝西趙良善律師表示，針對此次事故，若救護車正在執行緊急任務且未嚴重超速、不存在重大過錯，闖紅燈時被一輛轎車撞翻，那麽轎車未盡到讓行救護車義務，轎車司機負事故全責，救護車司機無責。但若救護車正在執行緊急任務，但嚴重超速、或存在重大過錯的，救護車司機負事故次責，轎車因未盡到讓行救護車義務，司機負事故主責。

網民睇法：



不管是不是綠燈，過路口時都要減速觀察。不是說綠燈一定安全。



救護車鳴笛，其他車輛就要讓行。小車全責



應該是確保安全的前提下闖紅燈吧？



救護車需要先確認安全再闖紅燈，也就是說你要減速，確認好再闖燈，不是鳴笛就可以不管不顧，最終害人害己。



這個病人也是倒霉，這下不用搶救了直接送走，家屬氣吐血

