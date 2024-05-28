餵烏龜食火龍果　主人傻眼！一夜進化成「炫彩神龜」：全身紫紅色

這真的不是新品種烏龜！廣西一名女子，將吃不完的火龍果切塊放在烏龜盆裏，沒想到第二天不只火龍果不見了，兩隻烏龜還變成紫紅色的，讓她超級傻眼。



一名女子餵烏龜吃火龍果，結果隔天竟變紫紅龜。（翻攝百度）

據內地媒體報道，5月25日廣西南寧一名女子，在網絡上分享自己的故事。她表示有一天家裏的火龍果沒吃完，覺得浪費可惜，於是晚上突發奇想把火龍果切成小塊狀，放進烏龜盆裏。

隔天她前去為烏龜們換水，簡直不敢相信自己的眼睛，因為原本綠皮黑背的兩隻烏龜，一夜之間全身變成紫紅色的。她表示「盆裏的火龍果，是吃得挺乾淨的，但是這個烏龜就變色了。」

從她上傳的影片可以看到，這兩隻烏龜的表皮，已經被火龍果的紅色完全覆蓋，彷彿換上全新的皮膚。女子表示，自己從未想過火龍果竟然會有如此神奇的效果，讓烏龜一夜之間模樣大不同。

這一事件迅速在網絡上引發網民熱議，有人驚嘆火龍果的染色能力、也有人調侃烏龜的時尚新造型。網民稱：

．「變成芭比龜了」

．「可能是進化了，現在叫做火焰龜」

．「你去吃幾十個火龍果，你也能變色」



網絡上大多數人覺得新奇，但也有少數人覺得烏龜可憐，會不會吃了過量的火龍果導致暴斃。

對此，據《快科技》報道，有動物專家表示，火龍果本身不具有對烏龜的毒害性，但並不意味着適合烏龜長期食用。建議烏龜的飲食應以草本類為主，火龍果含有較高的糖分，過量攝入可能會對烏龜的健康造成影響。

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