男主人與心愛黑貓合照　出來效果有點靈異　網民：貓靈魂出竅了？

日本網民@mon_mmmo 很喜歡貓，一直都很想養一隻屬於自己的小貓咪。



有次，他去了一個在做中途之家（可以寄養流浪貓）的貓咖，他發現貓咖裏有一隻待領養的黑貓「小萌」，特別可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 14

於是在貓咖舉辦領養活動的時候，迫不及待地就將小萌帶回了家。

為了紀念和小萌成為家人，網友還特地定製了一款印有小萌照片的T恤。

圖片

某天，網友請妻子幫忙拍自己和小萌的合照，沒想到就穿了那個短袖。

然後他抱着小萌，從後面看上去就像是抱了兩隻貓咪，特別可愛。

圖片

後來，照片被分享到了網絡上，得到了很多人的評論。

大家都說：「有一種靈魂出竅的美感哈哈哈~」

延伸閱讀：天才貓咪自學玩滑板 主人為讓牠大顯身手決定這樣做：太有型了

+ 17

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】