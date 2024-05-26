男主人與心愛黑貓合照 出來效果有點靈異 網民：貓靈魂出竅了？
撰文：貓與愛的世界
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日本網民@mon_mmmo 很喜歡貓，一直都很想養一隻屬於自己的小貓咪。
有次，他去了一個在做中途之家（可以寄養流浪貓）的貓咖，他發現貓咖裏有一隻待領養的黑貓「小萌」，特別可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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於是在貓咖舉辦領養活動的時候，迫不及待地就將小萌帶回了家。
為了紀念和小萌成為家人，網友還特地定製了一款印有小萌照片的T恤。
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某天，網友請妻子幫忙拍自己和小萌的合照，沒想到就穿了那個短袖。
然後他抱着小萌，從後面看上去就像是抱了兩隻貓咪，特別可愛。
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後來，照片被分享到了網絡上，得到了很多人的評論。
大家都說：「有一種靈魂出竅的美感哈哈哈~」
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