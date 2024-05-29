自編自導騙流量　內地網紅假冒醫生編急救故事遭抖音永久封號

抖音安全中心27日釋出公告，宣布即日起實施熱點內容核實機制，並揭露違規案例。粉絲近150萬的內地網紅醫生「老陶有話說」，自導自演式造假、涉及不擇手段蹭炒社會熱點，經當地衛健部門和網信部門核實醫生身份為假冒後，抖音已將其永久封禁。



以「老陶有話說」為名的「陶醫生」，在抖音擁有近150萬名粉絲，當是不折不扣的「網紅醫生」，「老陶有話說」日前稱一位病人與朋友喝酒後突發腦血管爆裂，其參與救回，該影片引發大量網民關注。其帳號的影片還有經常凌晨半夜參與搶救「喝農藥女子」、「顱內出血」、「吃燒烤打架」等等內容，還貼心呼籲網民「別躺急救室」。

然而，抖音研判發現，「老陶有話說」曾透露自己是安徽某整形機構醫生，按常理不太可能參與此類急救，懷疑相關影片高度似虛假擺拍。隨後，抖音請求安徽省有關部門核實。經當地衛健部門和網信部門調查，查實上述影片是「老陶有話說」「自編自導」，抖音遂將其永久封禁。

對於網紅為蹭流量，不惜假冒醫生編急救故事，抖音在27日發布《關於實行熱點內容核實機制的公告》中，將其列為實行熱點內容核實機制和疑似演繹內容核實，對外揭露。

抖音公告，在抖音以熱點事件當事人身份發聲的使用者，抖音將聯絡當事人進行身份認證。逾期未認證的使用者，抖音將採取包括強提醒標註、禁言等一系列措施，直至使用者提供可信材料方可解除限制。

據介紹，對於創作者釋出的演繹類內容，抖音要求釋出者必須顯著標註「虛構演繹」宣告。平台為此提供了自主標註工具，方便使用者操作。部分未標註的疑似演繹內容，在平台後台發出提醒後，仍未按要求標註的，抖音將視情況採取強制標註、內容下架、賬號處罰等措施。

抖音安全中心負責人表示，抖音將採取多種方式，切實打擊「不擇手段蹭炒社會熱點」、「自導自演式造假」等無底線博流量行為，但也強調正常宣告打標的演繹類作品流量分發不會受影響，演繹內容如果進行了標註，只要內容符合公序良俗，平台認為就屬於使用者正常的創作。

安全中心負責人補充，抖音判斷其中的界限，之一在於是否會造成使用者的誤解，比如小品、電影等許多其他型別的文藝作品，觀眾一早就知道是「演的」，還會要求演得越逼真越好。但如果把電影當新聞釋出，讓人分不清真實和虛假，就會衝擊社會秩序。