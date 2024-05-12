街頭撒錢數千人瘋搶　台灣網紅鞠躬道歉　警依公共危險罪送檢偵辦

在IG擁有16.1萬粉絲的網紅「Mr.R（R哥）」（林姓男子），5月10日晚上在台北市信義區發起「撒錢活動」，自行攜帶噴鈔槍將大把千元鈔隨機發送，吸引數千人到場瘋搶。

警方恐發生台版梨泰院人踩人事件，立即派員到場制止，但在場警車都被人潮團團包圍。

5月11日，「Mr.R（R哥）」涉嫌刑法公共危險罪（妨害公眾往來安全罪），警方訊後將案件移送台北地檢署偵辦。



5月11日，網紅「Mr.R（R哥）」（下稱林男）到信義分局說明案情並錄口供。他錄口供前先向大眾鞠躬，對於造成困擾推擠而道歉，他表示自己沒有惡意，不知道會有這麼多人來，也沒有任何營利或贊助行為，純粹受到國外網紅啟發，想在艱苦的環境中帶給大家小確幸和希望。

網紅「Mr.R（R哥）」鞠躬致歉。（聯合報）

林男表示，自己並非第一次派錢，上次還有派紅包活動，準備十個紅包還派不完，未料這次派錢消息一出，會有大批民眾到場。他指以後仍會繼續派錢，但會向孤兒院或動物之家等慈善團體派發。至於現場出現的假鈔，林男則稱是另一個網紅所為，與他無關。

林男表示，自己有從事珠寶買賣及投資加密貨幣，但都是合法賺錢，強調從沒說過自己很有錢，派錢只是散播快樂給大家。

另外，林男和藝人王大陸是高中學長學弟關係。林男稱以前和王大陸熟識，但很久沒有聯絡，這次事件與王大陸完全無關。

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「撒錢活動」當天，轄區信義警分局獲報到場，依據警察職權行使法及行政執行法規定，要求活動停止，並疏導人群及維持交通秩序。

警方呼籲，在欠缺事前規劃及做好安全措施的情況下，號召類似行為，將造成人群推擠、踩踏，引發嚴重傷亡後果，發起人除涉及犯罪行為必須負擔刑事責任外，同時對於參與活動或現場民眾造成的損害，也必須擔負民事損害賠償責任。任何活動負責人務必遵守法律規定，兼負防制突發事件或交通事故發生，如有違規違法行為，警方必定依法追究，以確保活動安全無虞。