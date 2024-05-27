憑甩頭變裝吸1800萬粉絲 美女網紅刀小刀因鬼剃頭陷重度抑鬱症
撰文：中天新聞網
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5月25日，內地千萬粉絲網紅「刀小刀」自曝因圓形禿（又稱「鬼剃頭」）問題而患上重度抑鬱症，已與原公司解約，這一新聞迅速登上微博熱搜，引發網民熱議。
據多家內地媒體於5月26日報道，5月25日，內地千萬粉絲網紅「刀小刀」（@刀小刀sama）透過社交媒體發布影片，稱自己因為過度節食而嚴重脫髮，頭頂正中位置出現大塊圓形禿，以至於很長一段時間都不敢出門，被確診為重度抑鬱症。為了治療脫髮，她使用荷爾蒙藥致身體不受控制地發胖。她表示，先前已與公司解約，決定給自己一個結束和新的開始。
更多刀小刀於社交平台分享的照片：（按圖了解）
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這一新聞在登上新浪微博熱搜後，引發網民熱議。一些網民表示同情和祝福，也有人對她頻繁染髮的行為表示不解：「一邊打荷爾蒙治療脫髮，一邊漂染頭髮，你這個行為和水池一邊放水一邊加水有啥區別。」
還有不少網民質疑她是借「抑鬱症」話題炒作，紛紛嘲諷：
．「網紅的必備時尚單品，雖然我有很多錢但我並不開心。」
．「主要還是沒別人紅。」
．「身體原因解約不用承擔責任，抑鬱症嘛，說有就有，說沒有就沒有，診斷證明隨便開。」
．「退網就行了。」
據公開資料，網紅「刀小刀」本名高靜靜，2000年出生於安徽省，2020年起憑藉甩頭變裝影片走紅，目前在抖音平台擁有1800多萬粉絲。
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