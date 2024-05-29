上海飛深圳女乘客因感情問題強行落機　網民提這原因倡｢判死刑｣

一架由上海飛往深圳的班機上，有女乘客疑因個人感情問題，在即將起飛時強行要求落機，導致機上乘客不得不全部落機，航班更因此延誤2小時。



綜合內媒報道，事發於周一（5月27日）深夜，由上海浦東飛往深圳的東海航空DZ6208航班上，一名女乘客在即將起飛時竟強行要求落機。

網傳影片顯示，機長通過廣播稱，「（她）打開機艙門要離開飛機，我們經過長時間的勸阻和教導還是沒有辦法，因為她的個人感情原因。出於對所有人的航空安全考慮，需要大家帶齊所有行李下飛機」

其後，逾百名乘客被迫落機，機組對飛機進行二次清艙後旅客才重新登機起飛，航班亦因此延誤2小時。至於涉事女子，則被警方帶走調查。

對此，東海航空工作人員回應指，不是航空公司造成的延誤，對乘客沒有賠償，「公司沒有拉黑名單這種流程，對於該女性乘客的處理，得看現場工作人員怎麽處理。」

網民點睇：

「可能她男朋友認錯了吧。」

「不罰款？耽誤了別人的時間不補償？」

「建議納入誠信，半年或一年內不得乘坐飛機吧。」

「這憑啥？你有感情問題要全機的人陪你負責，乘客要是行程安排比較趕怎麽辦？」

「判她死刑，這種人遇事不順就報覆社會，鬼知道她將來會不會受點挫折就又亂殺人。」

