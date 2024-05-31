浙江男「野山」探險被困懸崖3天2夜　獲救時稱：屁股都不敢挪一下

浙江一名男子日前獨自前往「野山」探險，未料卻被濃霧困在懸崖峭壁，直至3天2夜後才最終獲救。男子憶述驚險遭遇時稱，「一刻都不敢閉眼，連屁股都不敢挪一下。」



據《潮新聞》報道，溫州龍灣的鄭先生是一位登山愛好者，平時喜歡獨自去野山探險。上周三（5月22日），他去到家附近的大羅山探險，卻遭遇到終身難忘的驚險經歷。

鄭先生當日獨自上山時，曾給表妹潘女士報平安，惟直到翌日下午仍然沒有任何消息，潘女士選擇報警。當地警方隨即派出多方力量，根據地形特征迅速製定搜救方案，並啟動了「空地立體」協同作戰模式。

經過幾番艱難的搜尋，救援人員於上周五（5月24日）上午10時，在大羅山尖二坑附近的懸崖上，發現被困的鄭先生，並成功將他解救。

鄭先生憶述，當日和家人報平安後，手機便沒電關機，但他並沒有停止探險，直到當天晚上被濃霧困在懸崖上。翌日晚上，絕望的他正準備嘗試從懸崖上滑下去碰碰運氣時，突然聽到無人機的聲音。

鄭先生說，在懸崖上熬了兩個通宵，吃光了準備的所有食物，「一刻都不敢閉眼，連屁股都不敢挪一下」，獲救時幾經虛脫。

當地警方提醒，登山愛好者遊玩時，一定要遵守景區規定和行走路線，在確保人身安全的情況下登山鍛煉，如遇極端天氣請謹慎出行，深山環境複雜多變，登山需合理規劃，切勿盲目進山，如遇突發情況，及時報警。