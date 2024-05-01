五一蓮塘直擊｜內地團數不如舊年　行山客無懼大雨今夜紮營麥理浩

自啟用以來，蓮塘口岸已成為內地旅行團赴港集合地。今日（5月1日）是內地「五一勞動節」假期第一日，《香港01》記者前往蓮塘口岸直擊內地旅遊團來港情況。



對比去年被旅遊團擠滿的口岸廣場，今年則顯得較為空蕩；口岸方為分隔人流設置的鐵馬亦未出現大排長龍之景，旅遊團無需分流等候，即到即入。



今年除常規旅行團外，還有一隊專門來香港行山的「純行山團」，雷暴大雨亦無阻他們對香港自然風光的熱情。有首次來港的行山客稱，本次將連走香港4徑，特別是今晚將在麥理浩徑西灣營地紮營。



內地「五一勞動節」假期第一日，有內地團經蓮塘口岸冒雨赴香港。（香港01）

上午8時30分，深圳雖然下著小雨，但已有遊客拉著行李在口岸廣場集合等待。對比去年大量的老年「紅帽團」，今年現場可見許多年輕人與朋友結伴，還有一家人報團的親子遊，以及行山愛好者的「行山團」。

為應對五一出入境人流，蓮塘口岸集結大量警力安保，同時設置「打蛇餅」的鐵馬用以分隔防止擁擠。不過，截至上午10時，今年都未出現如過往旅行團擁堵在口岸門口，限流分批進入的情況；口岸廣場亦無需排隊，商業城內顧客往來一如平常。

一日遊行程僅約百元 導遊：香港沒幾個收費的景點

據此前報道，許多旅行社在今年推出的香港旅行路線與去年大同小異，單日遊價格也無太大變化。今日現場，一名港澳風情旅行團的導遊常先生告訴記者，他今日帶的是香港一日遊團，1人參團的價格在100、200元上下，「一天就是去免費的景點，會展中心、星光大道、西九龍公園、黃大仙，行程不同價格也會有點變化」。

常先生介紹，「今年報團情況還可以吧」，上午他所在的旅行社有約20多個單日、2日遊的團從蓮塘口岸出發赴港。

福建遊客：買金去深圳水貝 更喜香港設計感特色小店

比起短期旅行，福建來的何小姐則表示，「放假出來玩一趟要盡興嘛」。她和朋友都是首次來香港玩，報名的是港澳4日團，香港3天、澳門1天，「景點觀光1天、迪士尼1天，然後自由行一天，澳門一天」。這次她們兩人都未做攻略計劃，「只知道會去一些景點，但沒太了解。旅遊團領著我們，反正不用動腦子，挺好的」。

何小姐說，最後一日自由行，她想和朋友去逛街、吃東西，「想去淘一個CCD相機，然後想買個項鏈」。但何小姐表示，香港有設計感的特色飾品小店更吸引自己，如果要買金飾會選擇去深圳水貝，「第五天回來的時候會去水貝看看，那邊價格聽說比較便宜」。

北京旅客參加「純行山團」 無懼大雨今晚麥理浩紮營過夜

除了常規旅行團，一行帶著行山杖、背著背囊，裝備齊全的遊客在蓮塘口岸集結前往香港。特地搭高鐵從北京前來的李先生是他們其中一員，他介紹，這次來香港參加的是「徒步中國」組織的「純行山團」，「我們一共20多個人，大家都從各地過來，然後在深圳集合」。

作為行山愛好者，李先生表示，獨自一人參團會更加方便，「有夥伴，還有領隊，帳篷這些裝備都包了，省心很多。」他們5天行程將行麥理浩1、2段，衛奕信徑，大東山的鳳凰徑和龍脊，「今天晚上我們還會在西灣營地紮營」。對於近日天氣多變，晚間可能有雷雨，李先生毫不擔心，「沒關係，我們都帶了雨衣，裝備很齊」。

截至上午10時左右，蓮塘口岸的旅行團已陸續過關抵港，經該口岸過關的自由行旅客較少。據香港入境處數據，截至上午10時，有4.3萬名內地訪港旅客，錄得入境高峰，羅湖及落馬洲支線人流相對較多。