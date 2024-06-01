山東大媽當街挑釁司機還坐上警車頂耍賴　警方：屬精神障礙患者

山東臨沂市一段街頭爭執影片近日引起關注，一名中年婦人與男司機爆發激烈口角後，竟坐上了前來處理的警車車頂賴死不走，霸道行徑令人窄舌。周五（31日），臨沂市公安局蘭山分局發布警情通報，指45歲事主周某為精神障礙患者，從警車下來後已被丈夫接回家中監護。



事發於周四（30日）中午，影片顯示，在蘭山區解放路一路口，周某在路上攔截過往車輛，並擋在一輛車前。面對司機的質問，她毫不退讓，甚至反唇相譏。當司機試圖用手機報警，卻被她搶過，還挑釁道：「不就是報警嗎？有什麽大不了的。」

之後，警方迅速趕到現場，然而出人意料的是，面對警員，周某不但沒有收歛，反而徑直爬上警車車頂，施施然地坐下，還一度躺了下來，猶如進入無人之境，無視周圍人的勸解，離譜程度吸引群眾圍觀。

周五，警情通報指出，周某為精神障礙患者，事發當日11時許曾在泰盛廣場附近無故攔擋25歲男子張某駕駛的機動車，後又爬上執勤交警停放的警車車頂。經處警民警勸說，周某從警車上下來後被其丈夫帶回家中監護。

警方提醒，互聯網不是法外之地，對網上編造、傳播謠言擾亂公共秩序的違法行為，公安機關將依法嚴肅處理。