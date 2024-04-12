長髮裸女夜闖兼大鬧男學生宿舍　警方通報稱有精神病性障礙治療史

內蒙古集寧師範學院男生宿舍，深夜有一名裸女手持鐵棍闖入並打砸破壞，相關影片引發軒然大波。周四（11日），當地警方通報指，涉事女子有精神病史，事發後已由家屬帶回看管治療。



當地警方通報指，涉事裸女有精神病性障礙治療史。（微博）

內蒙古集寧警方通報，周三（10日）晚8時許接獲報警指，一名女子在集寧師範學院白海子校區學生宿舍樓內打砸物品。

警方接報後即時趕赴現場，經初步調查顯示，涉事女子為校外人員，有精神病性障礙治療史，其行為致學校少量物品損壞，未有人員受傷。

目前，涉事女子已由家屬接回看管治療，事件正在進一步調查處理中。

前情回顧：影片瘋傳！強悍長髮裸女夜闖大學男生宿舍 大鬧打砸後被壓倒在地

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據早前報道，事發相關影片在網絡瘋傳，影片顯示，在男生宿舍的走廊內，一名全身赤裸的女子手持鐵棍打砸，還不斷敲打走廊兩側的房門，現場一片狼藉。隨後，一名男子嘗試用床單為女子遮擋身體，但遭到女子極力反抗和打罵。不過，女子最終仍被男子制服在地，並被蓋上床單。事件發生期間，吸引不少男學生圍觀。

網民點睇：

「心疼被打擾到的男生。」

「校外人員是咋進的宿舍？」

「我不信，她為啥不去女生宿舍打砸。」

「這不要求你非禮勿視，也不能錄像吧。」

「有個老師是不是故意的？故意不給女同學蓋好，就為了拖延時間再多看幾眼？」

