2年被家暴16次終身須掛糞袋　女子獲判離婚落淚喊：終於自由了

5月31日上午10點，備受關注的2年遭家暴16次致只能終身掛糞袋的當事人小謝與丈夫賀某某離婚糾紛案一審開庭。晚上8時40分許庭審結束，四川成都市武侯區人民法院判決兩人離婚，並且，女兒的撫養權也歸小謝所有。小謝出庭後忍不住激動落淚，現場亦有不少市民到場支持小謝恭喜他。



小謝表示，她很開心能重新獲得自由，她也呼籲所有面對家暴的婦女要勇敢站出來。小謝說，自己現在最想要做的就是陪伴女兒過兒童節。



2023年6月24日，家住四川成都的小謝自述結婚兩年被丈夫賀某某家暴16次，導致內臟多處不同程度受損，需要終身戴著糞袋生活。兩人曾於2023年4月15日簽署離婚協議，但事後賀某某又反悔，拒絕離婚。4月24日，小謝向法院提交人身保護令和離婚申請，但因手續不全，未被受理。當晚，賀某某找到外出躲避的小謝，再次對其施暴。次日，在最後一次施暴中，賀某某的毆打致小謝全身多處損傷。

當年11月1日，小謝拿到了相關機構出具的傷殘鑒定結果，意見書顯示她多處部位有不同程度致殘，分別為七級、十級、十級。2023年12月4日，小謝從公安機關拿到了她的第二次傷情鑒定結果，結果為4個重傷二級，5個輕傷二級，1個輕微傷。

經過一年恢復，現在，小謝生活基本可以自理，「我現在自己可以起個床、洗把臉。」但她也坦言，除了原本的21項病例，自己的腎臟也出現問題，左腎萎縮無功能，且導致了併發症，此外，20多天以前突發耳鳴耳聾到現在都折磨著她。

在此次離婚糾紛案中，小謝提出8項訴訟請求，包括判決原被告離婚、女兒隨原告生活、分割夫妻共同財產、支付損害賠償等。

開庭前，小謝介紹稱，5月30日為其起訴賀某及其親屬的5起侵權責任糾紛開庭，今天上午（31日）則為離婚糾紛民事案件開庭。小謝告訴記者，因為女兒馬上要上幼兒園的原因，所以此次案件開庭為提前審理，「就是希望能爭取到女兒的撫養權，並與賀某離婚。」

成都市武侯區人民法院經審理認為，原告謝某某提交的證據足以認定在婚姻關係存續期間，賀某某多次實施了家庭暴力行為，判決准予謝某某與賀某某離婚。

按照最有利於未成年子女的原則，判決女兒由謝某某直接撫養，賀某某按每月2000元標準一次性支付女兒至十八週歲的生活費，女兒的醫療費、教育費由謝某某與賀某某分別負擔40%和60%。關於夫妻共同財產分割及損害賠償等訴訟請求，因相關案件尚在審理中，待查明事實後，法院將另行作出判決。

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對於賀某某被控犯故意傷害罪、虐待罪一案，目前被害人謝某某正在進行傷殘等級鑒定和損傷程度補充鑒定，待鑒定意見出具後，將擇期審理。

市民夾道恭賀 小謝流淚：終於自由了

對於判決結果，小謝流著淚說：「從今天起，我自由了！」隨後她表示希望大家在面對家暴時勇敢地站出來。

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小謝表示雖然因為身體原因，自己沒辦法照顧孩子，但她與家人早已做好將孩子接回來的準備，並聯繫了多家幼兒園，「孩子回來了以後就在我父母這邊就近的幼兒園念書，如果順利，6月份想把孩子送去試課，看小朋友喜歡哪個，適合哪個，再報名。」

小謝無奈表示自己因遭賀某某家暴後昏迷時，賀家人曾提出讓小謝父母將孩子帶回家照顧，但等到小謝有能力照顧孩子，對方又拒絕了她，「我覺得他們家人是故意不讓我帶走孩子。」

據小謝所述，賀某某及其親屬6人已把小謝及賀某名下的車子、股票、基金、存款等夫妻共同財產進行轉移，並多次拒絕提供醫藥費。