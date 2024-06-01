甘肅90後赴瑞典開蘭州拉麵館月賺百萬　靠一招贏得當地食客歡心

蘭州拉麵館開遍中國的大街小巷，是非常平民化的美食，而甘肅一名叫周延的90後年輕人兩個月前在遙遠的瑞典首都斯德哥爾摩開了一家蘭州拉麵館，名叫「Ox Lan Beef Noodle」，結果生意火爆，前來排隊的食客絡繹不絕，每月營業額有100萬元人民幣左右。店主將影片分享到社交平台後，引發網友及國內媒體關注。近日，周延回國，為3名拉麵師傅辦理簽證。他雄心壯志地表示，接下來要回瑞典準備開分店。



報道指，周延的蘭州拉麵館位於斯德哥爾摩市中心，3月25日開業，店面有80多平方米，店員有六七人，基本都是當地華人。從影片可見，店內經常滿座，食客一直排到店外一二十米，甚至周延需向當地政府申請在室外增加桌椅。據他介紹，該店每天上午11時開始營業，晚上8時打烊，除了下午三四點顧客較少外，其餘時間基本上都有顧客在排隊。最高峰時，他們一天能賣出300多碗拉麵，「這已經是一位拉麵師傅的極限了」。

店內經常滿座。（極目新聞）

事實上，餐廳附近也有一些日本的拉麵館，生意同樣不俗。那為什麼蘭州拉麵館能吸引到當地人呢？周延認為，這些日本的拉麵館的用料都是機器事先制作好的預製麵，形態都一樣，而蘭州拉麵則是師傅現做的，外國顧客從來沒有見過師傅如此現拉的麵，而且麵有粗有細，還可以鍋炒、涼拌，味道多樣，令他們覺得十分新奇。他表示，食客常常是連湯都會喝完，其中西方食客甚至超過了華人。另外，當地許多網紅博主亦為生意火爆作出貢獻。

為了做出正宗的食物，周延專門從甘肅蘭州請來33歲的拉麵師傅李明財，後者18歲時就開始做麵，曾師從蘭州牛肉麵第四代傳人馬文斌。如今，李明財也被探店博主拍成了當地的網紅，周延表示，等賺錢了，他會給師傅分紅。

說回周延本人，其實此番創業完全屬於跨界發展，1993年出生於甘肅隴南市徽縣的他，其實是學流行音樂出身，2011年考入了四川音樂學院。2015年，本科畢業的周延認為，通過創作當歌手成功的人畢竟鳳毛麟角，於是花了兩年的時間學英文準備考試，然後赴英國攻讀管理學碩士。2019年7月碩士畢業後，他曾回家鄉做辦公室管理工作，後又到上海的一家世界500強投資公司打工，但轉正兩個月後就辭職了。周延表示，從前學音樂是為了夢想，但現實中他需要生存，也不能永遠靠打工，必須想辦法創業。

他先在上海的醫院附近租房開起了陪護公司，一年利潤有二三百萬元人民幣，賺到第一桶金後，他有了海外創業的想法。去年10月，眼見瑞典的日本拉麵館生意不錯，他便決定在斯德哥爾摩市中心區開一家蘭州拉麵館，為此花了約200萬元的轉讓費，加上店面裝修費、各種物料等費用，總投資約300萬元人民幣。

周延準備開分店。（極目新聞）

雖然開店過程比較順利，但以巴衝突卻意外成為攔路虎。周延解釋，為了保證味道純正，煮拉麵的大湯鍋，以及油潑辣子和煮湯的調料等，都要從蘭州運到瑞典，可受戰爭影響，商船走不了紅海，只能繞道南非的好望角，路程因此遠了好幾倍。亦因此，本來預計去年11月開業的麵館，拖到今年的3月才開業，但每個月5萬元人民幣的租金還是要交，因此剛開始創業，周延就損失了20萬元。幸好，開業後生意火爆，周延由此想到了「好事多磨」這句俗語。

現時，店內一碗麵售價159瑞典克朗（約100元人民幣）每月營業額有100萬元人民幣左右。周延表示，即使這兩個月的200萬元營業額算純利潤，他也還沒回本贏利。不過他自信地表示，歡迎其他同行來瑞典競爭，認為為歐洲市場廣闊，人多力量大，形成競爭和規模效應，更有利於市場的發展。如同西餐廳開遍神州大地，他也希望將中國的傳統美食推廣到全世界。他又希望得到資本的青睞，加快他做出一個成熟的大品牌的夢想。